Китайский холдинг планирует расширить оффлайн продажи в России



Соцсети

В салонах связи "Билайн" и "Евросеть" появятся товары из Китая от AliExpress, сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров потенциальных партнеров.

По информации источников, китайский холдинг и "ВымпелКом" уже осбуждают размещение павильонов AliExpress в сотовой рознице оператора в салонах, работающих под брендом "Билайн" в больших городах (сеть насчитывает более 3,7 тыс. салонов), так и в салонах "Евросети", которые в ближайшее время ему перейдут.

На прошлой неделе "ВымпелКом" подписал соглашение о передаче "МегаФону" своей доли в компании "Евросеть", взамен он получит половину торговых точек ритейлера. В результате сделки «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. Представитель ритейлера Александра Перцева сообщила, что ребрендинг не предполагается. Сеть "будет развиваться как самостоятельная компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг".

Сейчас AliExpress анализирует локации "ВымпелКома" в крупнейших городах, которые подойдут под субаренду. Количество точек, в которых будут представлены товары AliExpress, пока неизвестно, холдинг интересуют исключительно "центральные локации". Инвестиции в открытие одного магазина составят примерно 2−3 млн рублей без аренды. Официальных комментариев стороны пока не дают.

В данный момент Россия – единственная страна, в которой уже есть два шоу-рума AliExpress. Оба находятся в Москве, один на Теплом стане, второй – на Лениградском вокзале.

Хоть россияне и стали тратить на онлайн-покупки больше денег, в китайском холдинге считают, что оффлайн магазины позволят "приблизить товары китайских продавцов к российским покупателям", ведь "многие покупатели не решаются покупать товары в интернете, потому что не могут их пощупать". К тому же, AliExpress желает завоевать доверие взрослой аудитории, которая и посещает салоны для пополнения счета.

Как пояснял директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский, если проект окажется успешным в столице, шоу-румы могут появиться и в других российских городах.