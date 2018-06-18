К проекту уже подключились салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express

AliExpress в партнерстве с Dynamic Parcel Distribution (DPD) запускает с 19 июня услугу получения заказов через пункты выдачи и постаматы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя маркетплейса.

Услуга будет доступна для покупателей в ста городах России через более чем 1,8 тыс. пикап-зон, среди которых пункты PickPoint, салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express. На старте для получения в постаматах будет доступно более 3 млн наиболее популярных товаров из категорий электроники, аксессуаров и одежды. Для таких заказов будут ограничения по размеру и весу — до 15 кг и не более 60×40×30 см.

По оценке AliExpress, покупатели из крупнейших городов смогут получать посылки в два раза быстрее, чем обычно — в среднем через 8−15 дней после заказа.

Ставку на самовывоз заказов покупателями делают и другие крупные участники российского рынка e-commerce, включая «Яндекс.Маркет» и Ozon.ru. По словам участников рынка, главная причина этого в экономике: «С точки зрения издержек для участников рынка e-commerce это вдвое дешевле, чем курьерская доставка». По его оценке, средняя по рынку доля этого канала уже достигает 40−45%, в стране уже сложилась сеть из 12−15 тыс. точек.

В ноябре 2017 года Ozon.ru объявил о планах по созданию собственной сети постаматов для доставки товаров и инвестициях в это направление до 1 млрд руб. в ближайшие три года. Cейчас собственная сеть Ozon Box насчитывает 850 постаматов. В «Яндекс.Маркете», развивающем со Сбербанком маркетплейс «Беру», также отметили, что считают постаматы и самовывоз перспективным способом доставки. Сейчас на «Беру», который функционирует в режиме бета-тестирования, 42% заказов доставляется в такие пункты и постаматы.