Сервис пока доступен только жителям Гонконга и Филиппин

Alibaba Group запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн. Переводы доступны жителям Гонконга и Филиппин и будут проходить через один из крупнейших банков Гонконга — Standard Chartered, сообщает Вloomberg со ссылкой на слова основателя Alibaba Джека Ма.

По словам Джека Ма, финансовые институты слишком дорого берут за трансграничные переводы. Новая платежная система позволит снизить комиссии за транзакции и скорость операций.

«Традиционные финансовые учреждения обслуживают 20% людей и при этом получают 80% прибыли. Новые финансовые учреждения должны обслуживать 80% людей и получать 20% прибыли», — сказал он.

Новый сервис денежных переводов на основе блокчейна может выйти за пределы Гонконга и Филиппин в случае удачного тестирования.

Джек Ма не раз заявлял о нестабильности криптовалют, но при этом отмечал уникальность расчетов по блокчейну. По его словам, биткойн является «потенциальным пузырем». А технология блокчейн вы будущем может сильно изменить мир.