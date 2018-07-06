В компании рассказали, откуда берутся смешные описания товаров на AliExpress

Разработчики китайской компании Alibaba Group создали программу, заменяющую работу копирайтеров. Система, работающая на основе методов машинного обучения и обработки естественного языка, умеет генерировать подробное текстовое описание товара, сообщает Alizila.

Обычно над созданием о работают маркетологи и копирайтеры. Для небольшой торговой сети это не очень сложная задача, от которой зависит достаточно большая часть прибыли.

Для крупных компаний составление описания товаров в интернет-магазинах требуется в несколько тысяч раз больше времени, чем для обычного интернет-магазина. Тогда ритейлеры решили, что для такого копирайтинга можно использовать искусственно-генерируемые тексты. Однако столкнулись с проблемой их корректного: созданный компьютером текст достаточно легко отличить от написанного человеком.

Разработчики из Alibaba Group утверждают, что создали программу для копирайтинга, результаты работы которой неотличимы от человеческих. Они обучили свою программу на огромном (несколько миллионов) количестве описаний, созданных человеком и теперь их система может создавать около 20 тысяч строк текста в секунду и уже используется не только в интернет-магазинах Alibaba Group (таких как Taobao, Tmall и 1688), но и других сетей.

В частности, разработку протестировал одёжный ритейлер Esprit. «Программа копирайтинга на основе искусственного интеллекта — действительно удобный инструмент. При работе с огомной базой данных с помощью искусственного интеллекта можно значительно уменьшить нагрузку на сотрудников», — заявил Шаожан Дин, глава отдела электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании Esprit.

Пока что умный копирайтинг доступен только для китайского языка. Будут ли разработчики расширять возможности и использовать другие языки, пока что неизвестно.