В планах компании дополнить его бонусной программой

«Альфа-банк» совместно с сетью фитнес-клубов «Raketa» разработали гаджет, который не только обеспечивает доступ во все клубы сети «Raketa.Fit», но и заменяет обычную банковскую карту, позволяя расплачиваться браслетом в любых местах, где работает система MasterCard PayPass.

Разработчики записали на чип банковской карты биометрическую информацию о клиентах фитнес-клубов и интегрировали его со всеми внутренними IT-системами— от входных турникетов до замков. Разработчики отмечают, что браслет устойчив к перепадам температуры, не мокнет в воде, эластичен, выдерживает в том числе посещение солярия. С помощью гаджета можно также оплатить дополнительные услуги, не доставая банковскую карту или кошелек, просто приложив руку к считывающему устройству. По сути, браслет является полноценной платежной картой, где чип встроен в фитнес-браслет, а не вмонтирован в привычную пластиковую карту.

«Существующие IT-решения для фитнеса позволяют использовать носитель данных как платежное средство только на территории клуба. Мы же снимаем это ограничение и даем нашему клиенту полноценное средство платежа, которым он может расплачиваться где угодно», — отмечает директор по IT-сети фитнес-клубов «Raketa.Fit» Павел Савицкий.

В дальнейшем планируется выпуск специальных серий браслетов совместно с известными российскими дизайнерами. Кроме того, в скором времени в браслет будет внедрена функция фитнес-трекера. Так же в планах компаний разработать специальное бонусное предложение для клиентов сети на линейку спортивных товаров и специального питания, за покупку которых посетителям будут начисляться бонусы.

Напомним, ранее эксперты IDC изучили рынок финес-браслетов и пришли к выводу, что в нынешнем году трекеры теряют популярность в сравнении с прошлым годом. Пользователи будут все чаще отдавать предпочтение “умным” часам и другим гаджетам с более широким функционалом, предсказывают аналитики. В итоге из всех категорий носимых устройств к 2021 году браслеты покажут наименьший совокупный среднегодовой темп прироста – лишь 1,2%, а рыночная доля сократится более чем вдвое – до 22%.