Контракт с агентством будет действовать весь 2018 год



РИА Новости

Альфа-Банк объявил победителя тендера среди рекламных агентств на продвижение банка на телевидении. Агентство Initiative (входит в рекламную группу АДВ) будет заниматься закупками рекламы на телевидении на протяжении 2018 года, сообщили Sostav в банке.

Тендер проводился при участии медиа аудитора Ebiquity, который сопровождает все медиасделки Альфа-Банка. Ранее закупки телерекламы для банка осуществляло агентство Mindshare (входит в GroupM).

Стратегическое медиапланирование и закупки рекламы в других медиа продолжит агентство OMD Media Direction (входит в Media Direction Group), которое выиграло тендер в 2015 году сроком на три года.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2017 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $41,8 млрд долларов США, чистая прибыль — $436 млн.

Альфа-Банк является официальным Европейским банком Чемпионата мира FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017.