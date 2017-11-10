Сотрудничество банка с R3 позволит получить опыт работы с аккредитивами через блокчейн



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«Альфа-Банк» рассматривает возможность вступления в международный блокчейн-консорциум R3. На следующей неделе стороны намерены обсудить условия сотрудничества, сообщает RNS со ссылкой на главного операционного директора банка Марию Шевченко.

По её словам, речь идет о членстве в R3 напрямую, а не через российское представительство, которое блокчейн-консорциум открыл в начале октября на базе российского акселератора финтех-стартапов FinTech Lab.

Благодаря вступлению в R3 «Альфа-Банк» сможет, в частности, протестировать блокчейн-платформу Corda, которую развивает международный консорциум. Corda представляет собой распределенную платформу для хранения, управления и синхронизации финансовых обязательств между различными финансовыми институтами на базе технологии блокчейн.

«Банк планирует протестировать блокчейн-платформу Corda. В первую очередь, банк интересует осуществление аккредитивов через платформу. Сотрудничество с R3 и Corda позволит, в частности, развить компетенции Альфа-Банка по работе с аккредитивами через блокчейн», — рассказала Шевченко.

R3 учрежден в 2015 году финансовыми компаниями Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, State Street Corporation, UBS и Королевским банком Шотландии. Консорциум объединяет более 100 финансовых организаций в сфере разработки и применения технологии блокчейн в финансовой сфере. В настоящий момент единственной российской компанией, входящей в R3, является Qiwi. В апреле из-за санкций консорциум отказал в членстве Сбербанку.