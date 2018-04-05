Александр Загорский назначен новым креативным директором BBDO Branding

Бывший креативный директор брендингового агентства Depot WPF Александр Загорский через Grey Moscow и BBDO Moscow вернулся в родной брендинг и дизайн. В апреле 2018 года он назначен новым креативным директором BBDO Branding, где продолжит работу над созданием визуальных материалов для клиентов агентства.

Александр Загорский получил классическое художественное образование в Московском государственном академическом училище памяти 1905 года, изучал дизайн в Высшей академической школе графического дизайна (Мастерская Эркена Кагарова).

С 2010 по 2016 годы работал в должности креативного директора брендингового агентства Depot WPF. В 2016 году перешёл в GREY Moscow на позицию Associate creative director. С 2017 года руководил творческой командой в BBDO Moscow на должности креативного директора и отвечал за разработку рекламных материалов.

«Карьера Александра началась с дизайна и брендинга, и это та область, в которой он является настоящим профессионалом своего дела. Поработав в рекламной индустрии, он расширил свои знания и навыки, и теперь с новыми силами присоединился к нам. Уверена, что сегодняшний состав команды и Александр в качестве творческого директора — это многообещающий союз и залог новых интересных проектов», — комментирует назначение Ольга Коновалова, генеральный директор BBDO Branding.

Александр является автором множества успешных проектов, многие из которых стали победителями международных рекламных и дизайнерских конкурсов: European Design Awards, Red Dot, Epica, The One Show, Pentawards, Cannes Lions. Член жюри фестивалей Red Apple и ADCR Awards. С 2014 года — почетный член Art Directors Club Russia (ADCR).