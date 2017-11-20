За два месяца приложение «Смотри, динозавры!» скачали полмиллиона человек

Торговая сеть «Дикси» подвела итоги промо-акции «Смотри, динозавры!», в которой были применены AR/VR-технологии. Популярность акции превзошла прогнозные ожидания маркетологов, говорится в сообщении компании. Стратегическим партнером проекта выступила компания tcc Global.

Промо-акция проходила с 28 августа по 29 октября. В ней принимали участие более 200 наименований товаров. Доля присутствия промо товаров в чеках составила порядка 17%. Мобильное приложение, специально разработанное для акции, скачали около 500 000 человек. Пользователи с помощью VR-очков могли увидеть «ожившего» динозавра, погружаясь в доисторический мир.

По завершению акции в компании подвели итоги: рост товарооборота сети за время её проведения увеличился более чем на 3%, а продажи товаров-спонсоров - от 50% до 500% в зависимости от категории. Из-за повышенного интереса покупателей «Дикси» к акции, ее организаторам пришлось выпустить несколько дополнительных партий очков и альбомов.

«Мы удовлетворены результатами программы «Смотри, Динозавры!». Впервые нам удалось успешно реализовать акцию лояльности с применением современных технологий дополненной и виртуальной реальности. Мы рады, что доставили яркие эмоции нашим покупателям и их детям. Число участников превзошло наши самые смелые ожидания и мы постараемся, чтобы новые акции были не менее интересными, а призовые товары смогли получить еще больше покупателей. Сейчас в «Дикси» проходит новая акция «Прилипалы-3» с ее весёлыми героями, которые так полюбились юным покупателям и их родителям», - сообщает директор по маркетингу ГК Ирина Рамазанова.