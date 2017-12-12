Креативные агентства по всему миру ранжируются на основе завоеванных ими на фестивалях рекламы наград. Каждый фестивальный результат приносит агентству некоторое количество баллов, которые позже суммируются.
Рейтинг креативности и мастерства агентств АКМА введен в 2016 году. С тех пор количество участников индустриального рейтинга в Беларуси увеличилось более чем в десять раз: на данный момент в нем представлено 22 агентства и 5 продакшн-студий. Немаловажную роль в этом сыграло появление в Беларуси фестиваля рекламы ЛАМА, который в этом году прошел во второй раз.
Рейтинг креативности и мастерства АКМА – рейтинг белорусских агентств и продакшн-студий, набравших баллы за призовые места и шорт-листы во всех конкурсах утвержденного членами АКМА на старте года перечня фестивалей. Каждый фестиваль имеет свой коэффициент.
|
РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ 2017
|
Место
|
Агентство
|
Баллы
|
1
|
AIDA Pioneer Branding & Creative
|
337,5
|
2
|
Loga Biga
|
132,5
|
3
|
PG Branding
|
71,5
|
4
|
Leo Burnett Kryn
|
44
|
5
|
Fabula Branding
|
42,5
|
6
|
Salmon Graphics
|
40
|
7
|
AVC (Агентство Визуальных Коммуникаций)
|
25,5
|
8
|
Pocket Rocket
|
20
|
9
|
GolovinaDesign
|
18
|
10
|
Brave Pony
|
14
|
11/12
|
Brama Branding
|
12
|
Shuba Gift Factory
|
12
|
13/14/15
|
Kleveridea
|
10
|
Not Perfect Y&R | Minsk
|
10
|
Студия «Дадизайн»
|
10
|
16/17
|
TDI Group Belarus
|
8
|
Молоко Криэйтив
|
8
|
18/19
|
DAB.Agency
|
6
|
littleMORE Brand Communications
|
6
|
20
|
Fourth Dimension
|
4
|
21/22
|
PRCI.Storytellers
|
2
|
Суббота
|
2
|
|
|
|
РЕЙТИНГ МАСТЕРСТВА 2017
|
Место
|
Продакшн-студия
|
Баллы
|
1
|
ONE LITTLE PRODUCTION
|
34
|
2
|
Креативная студия радио «Мир»
|
16
|
3
|
План А Фотопродакшн
|
10
|
4/5
|
KANAPLEVLEYDIK
|
2
|
Кино Продакшен
|
2