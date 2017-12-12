Креативные агентства по всему миру ранжируются на основе завоеванных ими на фестивалях рекламы наград. Каждый фестивальный результат приносит агентству некоторое количество баллов, которые позже суммируются. 

Рейтинг креативности и мастерства агентств АКМА введен в 2016 году. С тех пор количество участников индустриального рейтинга в Беларуси увеличилось более чем в десять раз: на данный момент в нем представлено 22 агентства и 5 продакшн-студий. Немаловажную роль в этом сыграло появление в Беларуси фестиваля рекламы ЛАМА, который в этом году прошел во второй раз.

Рейтинг креативности и мастерства АКМА – рейтинг белорусских агентств и продакшн-студий, набравших баллы за призовые места и шорт-листы во всех конкурсах утвержденного членами АКМА на старте года перечня фестивалей. Каждый фестиваль имеет свой коэффициент.

РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ 2017

Место

Агентство

Баллы

1

AIDA Pioneer Branding & Creative

337,5

2

Loga Biga

132,5

3

PG Branding

71,5

4

Leo Burnett Kryn

44

5

Fabula Branding

42,5

6

Salmon Graphics

40

7

AVC (Агентство Визуальных Коммуникаций)

25,5

8

Pocket Rocket

20

9

GolovinaDesign

18

10

Brave Pony

14

11/12

Brama Branding

12

Shuba Gift Factory

12

 

13/14/15

 

Kleveridea

10

Not Perfect Y&R | Minsk

10

Студия «Дадизайн»

10

16/17

 

TDI Group Belarus

8

Молоко Криэйтив

8

18/19

 

DAB.Agency

6

littleMORE Brand Communications

6

20

Fourth Dimension

4

21/22

 

PRCI.Storytellers

2

Суббота

2

 

 

 

РЕЙТИНГ МАСТЕРСТВА 2017

Место

Продакшн-студия

Баллы

1

ONE LITTLE PRODUCTION

34

2

Креативная студия радио «Мир»

16

3

План А Фотопродакшн

10

4/5

 

KANAPLEVLEYDIK

2

Кино Продакшен

2