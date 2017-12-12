Креативные агентства по всему миру ранжируются на основе завоеванных ими на фестивалях рекламы наград. Каждый фестивальный результат приносит агентству некоторое количество баллов, которые позже суммируются.

Рейтинг креативности и мастерства агентств АКМА введен в 2016 году. С тех пор количество участников индустриального рейтинга в Беларуси увеличилось более чем в десять раз: на данный момент в нем представлено 22 агентства и 5 продакшн-студий. Немаловажную роль в этом сыграло появление в Беларуси фестиваля рекламы ЛАМА, который в этом году прошел во второй раз.

Рейтинг креативности и мастерства АКМА – рейтинг белорусских агентств и продакшн-студий, набравших баллы за призовые места и шорт-листы во всех конкурсах утвержденного членами АКМА на старте года перечня фестивалей. Каждый фестиваль имеет свой коэффициент.