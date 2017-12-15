Фестивальная пора сменяется обновлениями в рейтингах АКАР, которые очень ждут все агентства. 

Отмечаем, что комитет по фестивальной и конкурсной деятельности утвердил список фестивалей в четырёх сегментах Рейтинга креативности на 2018 год: «Реклама», «Брендинг», «Маркетинговые услуги», «Digital».

В сегменте маркетинговых услуг Globes и Серебряный Меркурий прибавили веса. В «Брендинге», по сравнению с прошлым годом, вес фестивалей Red Dot и Epica поменялся местами. Спустя три года вновь возвращается сегмент «Digital». Расстановка фестивалей в сегменте «Young» будет сформирована до конца года.


На данный момент в рейтинге сегмента «Реклама» на первой строчке располагается РА «Восход», в сегментах «Маркетинговые услуги» и «Брендинг» лидером рейтинга стало агентство Possible Group.

Рейтинг креативности (реклама)

Место Агентство Баллы
1 Восход 2052
2 GOOD Moscow 1287
3 POSSIBLE Group 1091
4 Friends Moscow 877
5 Marvelous 805
6 BBDO Russia Group 700
7 Брендинговое агентство Suprematika 307
8 Instinct & More 301
9 FCB Moscow 237
10 Gocream 224

Рейтинг креативности (маркетинговые услуги)

Место Агентство Баллы
1 POSSIBLE Group 295
2 Friends Moscow 290
3 Восход 243
4 Marvelous 211
5 GOOD Moscow 174
6 e:mg 108
7 BBDO Russia Group 103
8 ARK CONNECT 99
9 Action 76.5
10 Instinct & More 75

Рейтинг креативности (брендинг)

Место Агентство Баллы
1 POSSIBLE Group 515
2 OTVETDESIGN 467
3 Great Advertising Group 388
4 Брендинговое агентство Suprematika 313
5 TutkovBudkov 261
6 Ermolaev Bureau 195
7 GOOD Moscow 138
8 CreativePeople 137
9 Deza 131
10 Baklazanas 126