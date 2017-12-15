Фестивальная пора сменяется обновлениями в рейтингах АКАР, которые очень ждут все агентства.
Отмечаем, что комитет по фестивальной и конкурсной деятельности утвердил список фестивалей в четырёх сегментах Рейтинга креативности на 2018 год: «Реклама», «Брендинг», «Маркетинговые услуги», «Digital».
В сегменте маркетинговых услуг Globes и Серебряный Меркурий прибавили веса. В «Брендинге», по сравнению с прошлым годом, вес фестивалей Red Dot и Epica поменялся местами. Спустя три года вновь возвращается сегмент «Digital». Расстановка фестивалей в сегменте «Young» будет сформирована до конца года.
На данный момент в рейтинге сегмента «Реклама» на первой строчке располагается РА «Восход», в сегментах «Маркетинговые услуги» и «Брендинг» лидером рейтинга стало агентство Possible Group.
Рейтинг креативности (реклама)
|Место
|Агентство
|Баллы
|1
|Восход
|2052
|2
|GOOD Moscow
|1287
|3
|POSSIBLE Group
|1091
|4
|Friends Moscow
|877
|5
|Marvelous
|805
|6
|BBDO Russia Group
|700
|7
|Брендинговое агентство Suprematika
|307
|8
|Instinct & More
|301
|9
|FCB Moscow
|237
|10
|Gocream
|224
Рейтинг креативности (маркетинговые услуги)
|Место
|Агентство
|Баллы
|1
|POSSIBLE Group
|295
|2
|Friends Moscow
|290
|3
|Восход
|243
|4
|Marvelous
|211
|5
|GOOD Moscow
|174
|6
|e:mg
|108
|7
|BBDO Russia Group
|103
|8
|ARK CONNECT
|99
|9
|Action
|76.5
|10
|Instinct & More
|75
Рейтинг креативности (брендинг)
|Место
|Агентство
|Баллы
|1
|POSSIBLE Group
|515
|2
|OTVETDESIGN
|467
|3
|Great Advertising Group
|388
|4
|Брендинговое агентство Suprematika
|313
|5
|TutkovBudkov
|261
|6
|Ermolaev Bureau
|195
|7
|GOOD Moscow
|138
|8
|CreativePeople
|137
|9
|Deza
|131
|10
|Baklazanas
|126