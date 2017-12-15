Комитет также утвердил список фестивалей в четырёх сегментах Рейтинга креативности

Фестивальная пора сменяется обновлениями в рейтингах АКАР, которые очень ждут все агентства.

Отмечаем, что комитет по фестивальной и конкурсной деятельности утвердил список фестивалей в четырёх сегментах Рейтинга креативности на 2018 год: «Реклама», «Брендинг», «Маркетинговые услуги», «Digital».

В сегменте маркетинговых услуг Globes и Серебряный Меркурий прибавили веса. В «Брендинге», по сравнению с прошлым годом, вес фестивалей Red Dot и Epica поменялся местами. Спустя три года вновь возвращается сегмент «Digital». Расстановка фестивалей в сегменте «Young» будет сформирована до конца года.



На данный момент в рейтинге сегмента «Реклама» на первой строчке располагается РА «Восход», в сегментах «Маркетинговые услуги» и «Брендинг» лидером рейтинга стало агентство Possible Group.

Рейтинг креативности (реклама)

Место Агентство Баллы 1 Восход 2052 2 GOOD Moscow 1287 3 POSSIBLE Group 1091 4 Friends Moscow 877 5 Marvelous 805 6 BBDO Russia Group 700 7 Брендинговое агентство Suprematika 307 8 Instinct & More 301 9 FCB Moscow 237 10 Gocream 224

Рейтинг креативности (маркетинговые услуги)

Место Агентство Баллы 1 POSSIBLE Group 295 2 Friends Moscow 290 3 Восход 243 4 Marvelous 211 5 GOOD Moscow 174 6 e:mg 108 7 BBDO Russia Group 103 8 ARK CONNECT 99 9 Action 76.5 10 Instinct & More 75

Рейтинг креативности (брендинг)