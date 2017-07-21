Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн



Depositphotos

Минкомсвязи разрабатывает специальный шрифт, использование которого будет обязательным для всех ресурсов государственных ведомств, сообщают "Известия". Основной претендент на статус государственного шрифта — RF Sans от московской компании AIC.

Перед создателем стоит задача - новый шрифт должен быть узнаваемым и универсальным: он должен подходить для всего текста и для заголовков, для напечатанных на бумаге документов и отражающихся на экране. Кроме того, новый шрифт должен быть полностью российским продуктом. Пока планируется внедрение российского шрифта только для сайтов - для печати документов по-прежнему будет применяться Times New Roman, который вскоре тоже будет заменён.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», сообщают в компании AIC. В компании добавили, что государственным шрифтом также занимаются компании «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера».

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн. Напомним, что в следующем году все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут перейти на единый цвет, шрифт и стилистику.