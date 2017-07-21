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Минкомсвязи разрабатывает специальный шрифт, использование которого будет обязательным для всех ресурсов государственных ведомств, сообщают "Известия". Основной претендент на статус государственного шрифта — RF Sans от московской компании AIC.
Перед создателем стоит задача - новый шрифт должен быть узнаваемым и универсальным: он должен подходить для всего текста и для заголовков, для напечатанных на бумаге документов и отражающихся на экране. Кроме того, новый шрифт должен быть полностью российским продуктом. Пока планируется внедрение российского шрифта только для сайтов - для печати документов по-прежнему будет применяться Times New Roman, который вскоре тоже будет заменён.
«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», сообщают в компании AIC. В компании добавили, что государственным шрифтом также занимаются компании «Паратайп» и «Лаборатория Артема Геллера».
Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн. Напомним, что в следующем году все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут перейти на единый цвет, шрифт и стилистику.