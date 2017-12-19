Оно будет размещать performance-рекламу авиакомпании в интернете



Иллюстрация Depositphotos

Performics, фронтальное агентство коммуникационной группы Publicis Media, выиграло тендер авиакомпании S7 Airlines на размещение performance-рекламы в интернете. Рекламный контракт рассчитан на 2018-2019 гг. и начнет действовать с 1 января следующего года.

Участникам тендера было предложено составить комплексную performance-стратегию продвижения бренда S7 Airlines в интернете в 2018-2019 год. В число задач вошли продвижение корпоративной программы лояльности, мобильного приложения и веб-сайта авиакомпании.

Победитель тендера Performics, которое и ранее сотрудничало с S7 Airlines, займется стратегическим планированием и продвижением веб-сайта, мобильного приложения и других продуктов авиакомпании с использованием контекстной рекламы, социальных сетей, programmatic и CPA/CPI каналов, а также размещением рекламы бренда на Metasearch и OTA. Помимо этого, Performics осуществит интеграцию DMP S7 Airlines с рекламными системами.



«Агентство Performics – это команда профессионалов, которая постоянно повышает свою экспертизу, глубоко погружается в бизнес клиента и успешно справляется с поставленными задачами, не останавливаясь на достигнутом. Мы рады продолжить сотрудничество с Performics и надеемся, что вместе осуществим наши амбициозные планы на 2018-2019 гг.», – прокомментировал Senior Online Advertising Specialist S7 Airlines Андрей Данилин.



«S7 по праву может считаться одним из сильнейших российских брендов, известных далеко за пределами нашей страны. Это команда специалистов высочайшего уровня, и нам очень приятно, что наша работа была оценена ими по достоинству. Для нас сотрудничество с таким клиентом – ценнейший драйвер роста», – добавил Performics Russia Director Александр Кучин.

