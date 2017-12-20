Впервые технологией заинтересовалось крупное рекламное агентство

Медиаагентство Mindshare (входит в WPP) объявило о сотрудничестве с блокчейн-платформой Zilliqa, разработанной исследователями из Национального университета Сингапура. В рамках партнерства Mindshare будет тестировать применение блокчейна для решения проблем в рекламной индустрии, таких, как размещение рекламы рядом с фейковыми новостями и конфиденциальность данных.

Помимо этого Mindshare и исследователи университета планируют разработать так называемую программу токенизации для оценки контента и площадок, чтобы обеспечить brand safety при размещении рекламы брендов.

Блокчейн-платформа Zilliqa выполняет тысячу транзакций в секунду в отличие от трех-семи транзакций в Bitcoin и Ethereum.

Напомним, блокчейн – это распределенные базы данных, например, о транзакциях, выданных кредитах и т.п. В блокчейне можно записывать и хранить любую информацию. Она формируется в виде последовательной цепочки блоков записей, каждый из которых имеет уникальный ключ. Блоки нельзя изъять или переделать после подтверждения их подлинности – система просто не примет изменения блока, он записан раз и навсегда. Любая запись в блокчейне одобряется всеми участниками блокчейн-сети.

В этом году на рекламном рынке стали появляться блокчейн-проекты, о чем ранее подробно писал Sostav.ru, в том числе и российские.