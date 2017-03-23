Креативщики показали одежду, в которую были одеты жертвы, в социальной кампании для британского фонда

Важно ли, во что была одета девушка, когда на нее напали? Можно ли спровоцировать насильника своим внешним видом? На эти вопросы есть только один ответ – нет. К сожалению, не все с этим согласны. Девушки, пережившие сексуальное насилие, часто сталкиваются с обвинениями в свой адрес. Российское агентство Marvelous запустило кампанию Not Guilty, чтобы показать, во что были одеты реальные жертвы сексуального насилия. Авторы реализовали свою идею в Великобритании для фонда The Survivors Trust (TST).

Сначала у креативщиков Marvelous возникла идея сделать социальную кампанию о жертвах насилия и их одежде. Как утверждает Артем Синявский, креативный директор Marvelous, команда изначально не рассчитывала реализовать проект в России. Авторы попробовали предложить устроить подобный показ на Неделе Моды в Москве, но получили отказ. «Это подтвердило наши ожидания, мы сразу ориентировались на Запад», - сказал Синявский.

В результате команда решила предложить проект фонду The Survivors Trust (TST). Эта одна из крупнейших британских организаций, которая занимается поддержкой жертв сексуального насилия. Вместе с TST Marvelous нашли девушек, пострадавших от насилия, и взяли у них интервью. Героини ролика рассказали о пережитом нападении и как они были одеты в тот день. Затем команда воссоздала эту одежду и провела показ мод на Неделе Моды в Лондоне.

«Вы готовы увидеть нечто провокационное? Это самая соблазнительная и самая эротичная коллекция, когда-либо созданная дизайнерами», - такими словами встречали гостей на показе Not Guilty в Лондоне. Кампания началась с показа одежды, который авторы проекта решили провести во время британской Недели Моды. Вопреки ожиданиям зрителей, на подиум вышли модели в обычных нарядах: джинсы, футболки, серые свитера.

«Was it erotic?», - на экране появился вопрос. Далее гости шоу посмотрели интервью с девушками, чьи наряды только что демонстрировали модели. Героини ролика оказались жертвами сексуального насилия. Так креативщики Marvelous решили рассказать, что нельзя винить жертву за вызывающую одежду – для насильника это неважно.

В рамках кампании вышел видеоролик с показом и был запущен сайт. Авторы собираются продвигать проект в специальных сообществах и с помощью известных блогеров. В рамках кампании также появятся свитшоты со слоганом Not Guilty. Проект был создан для английской социальной организации The Survivors Trust (TST). Однако Артем Синявский, креативный директор проекта, надеется, что идея распространится далеко за пределами Великобритании.





Артем Синявский, креативный директор Marvelous



Мы изначально понимали, что в России этот проект реализовывать смысла не имеет. И когда мы попробовали о нем рассказать, нам отвечали, что не хотят скатываться к показу инвалидов.



Мы напрямую связались с этим фондом и предложили им идею. Кампания была создана для Великобритании. Но проблема актуальна по всему миру, поэтому мы надеемся, что сообщение дойдет и до России. Проблема национальности не имеет.



Идея пришла в голову, когда знакомые сами поделились с нами своей историей. Получается, инсайт пришел от жертв. Есть также фонд «Сестры», который занимается этой проблемой. Нам кажется, что если бы мы сделали эту кампанию России, то даже люди в зале реагировали бы по-другому. И общество, и гости шоу, и блогеры, и журналисты. Эта идея пока не для русского человека, не для русского сознания. У нас общество еще не на том уровне развития.



Самая сложная часть проекта – интервью с девушками. Мы сами искали героинь для видеоролика. Через фонд мы нашли двоих девушек, остальных искали сами – по сообществам, например. Им сложно рассказывать свою историю, особенно на видео. Поэтому, кстати, некоторые так и не решились показать лицо в ролике. Мы сняли интервью, расспросили их об одежде, а потом сами отшили ее в Москве. Это показ одежды, созданной на основе реальных историй, рассказанных реальными жертвами.



Основной инструмент продвижения кампании – видео. Мы надеемся, что его получит резонанс. Мы хотим, чтобы люди задумались, прежде чем говорить «сама виновата». Надеюсь, что те, кто посмотрят ролик, начнут думать над своими словами. Эта кампания направлена не на жертв, а на тех, кто общается с жертвами.



Состав творческой группы

The Survivors Trust (TST) (клиент)

Агентство Marvelous (креатив)

CCO Artem Sinyavskiy

Creative Group Head Marat Shakirov

Strategy Bulat Ayupov

Copywriter Alina Dmitrieva

Art director Elisey Soloviev

Designers Svetlana Solovieva Kristina Koroleva Margarita Nikolaeva

Zarya Production

Yana Sadovnikova

Irina Stroeva

Digital Production Director Eugeniy Kanischev

Production Crew

Producer - Natalia Severencik

DOP - John Craine

Polina Varfolomeeva

Sound - Artur Strakhov, Yuri Garnaev

Edit - Georgy Granovski