Лидеры брендинга соберутся в Depot WPF. О грядущем событии рассказывает PR-директор агентства Влад Васюхин

В рамках юбилейного года, а в этом году Depot WPF отмечает 20-летие, мы решили наряду с «изобретением велосипеда» возобновить лучшее из того, что уже когда-то практиковалось в агентстве. Публичные лекции в рамках лаборатории брендов Zoom Room как раз и относятся к таким акциям.

Мы пригласим в офис ведущих специалистов различных областей, чтобы они в стиле инфотейнмент (информация и развлечение) рассказывали о вечном и сиюминутном, делились не только знаниями и секретами мастерства, но и эмоциями, вдохновляли и мотивировали. Главная тема этих вечерних встреч, которые планируем организовывать дважды в месяц, по четвергам — брендинг. Хотя никаких железных рамок нет, мы открыты для самых неожиданных идей и безумных предложений.

На кого рассчитаны эти лекции и мастер-классы? Проще сказать: на всех, кто захочет прийти. Но, в первую очередь, мы хотим видеть в зале своих коллег и конкурентов, студентов и молодых специалистов, нынешних и потенциальных заказчиков и, разумеется, сотрудников агентства. Кстати, ведущие специалисты Depot WPF тоже выступят в качестве лекторов.

Работа Zoom Room как раз и стартует с творческого вечера креативного директора нашего агентства, академика Академии российской рекламы Алексея Фадеева. 8 февраля он расскажет, как рождались самые известные проекты агентства, впервые совершит экскурс в историю главных «деповских» брендов — от эскиза до фестивального приза.

15 февраля будем принимать гостью из Санкт-Петербурга — Маргариту Васильеву, креативного директора компании «Паприка брендинг». Тема ее выступления — «Сила бренда: пять уровней индивидуальности». Сама Маргарита анонсировала лекцию так: «Схема простая и очень удобная, разработана самостоятельно. Проверена практикой работы в условиях любых бюджетов и любых кризисов. Помогла многим студентам защитить диплом, брендмейкерам — сделать хорошие проекты, а бизнесменам — заработать деньги. Бывали даже случаи, когда творческие люди по этой схеме делали себе имя, а девушки находили мужа».

А в марте мы надеемся услышать Павла Волошина, генерального директора музыкального агентства Fancy State, который обещал рассказать, как выстраивать коммуникации с помощью музыки.

За дальнейшими анонсами следите на нашем сайте и в соцсетях. И регистрируйтесь на pr@depotwpf.ru. Туда же пишите, если хотите выступить у нас.