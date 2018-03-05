В рамках проекта было обновлено также торговое название самого пивоваренного завода

Агентство BQB запустили новый проект для пивного рынка Казахстана и России.

Клиент

Компания «Арасан» была основана в 2000 году на месте старинного пивоваренного завода купца Антона Петровича Лоренца в городе Костанай. Она сохранила классический способ открытого брожения, воссоздав исторические рецепты — Восточная Бавария и Венское.

«Арасан» является одним из лидеров пивного рынка Казахстана. У компании три завода, объединенные в холдинг «Erzmann Brewery».

Работа креативной команды

Компания «Арасан» впервые приняла решение о сотрудничестве с агентством.

Основными задачами для креативной команды BQB стали:

разработка торгового названия самого пивоваренного завода;

разработка торговой марки ( логотип, дизайн упаковки) для новой флагманской линейки завода.

Для завода с такой давней историей логичным шагом было отразить свое происхождение в названии. Агентство BQB предложило название «Частная пивоварня А.П. Лоренца». Данный вариант получил одобрение заказчика и был утвержден.

Также для «Пивоварни Лоренца» был разработан логотип и серия фирменных иллюстраций.

Работа в том числе велась над визуальным решением для серии пива ERZMANN (темное, lager, Hop Fresh, Strong). Дизайн этикеток выполнен в традиционной европейской манере.

Чтобы отразить большое количество ручного труда, применяемого в производстве, а также его исторический характер (на заводе на некоторых этапах производства действительно используются чаны и бочки того времени) был придуман фирменный образ: «шахтерская» тележка, символ кропотливого ручного труда. Такие тележки использовались на заводе более 100 лет назад для перевозки пивных кег.

Рецептуру пива разрабатывал известный чешский пивовар Зденек Шубрт, что также нашло свое отражение на этикетке пива.