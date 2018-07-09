Турагентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом

Агентства, работающие под брендом «Натали Турс», начали уходить к конкурентам и менять вывески. Они пока не видят возвратов за аннулированные туры и не уверены в благополучном исходе всей ситуации с туроператором, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Неопределенность с выплатами и нарастающая неуверенность в благополучном исходе всей ситуации с „Натали Турс“ сказалась и на сети фирменной розницы этого туроператора. В профильных группах турагентов в нескольких социальных сетях стали появляться сообщения о смене вывесок на офисах турагентств, ранее работавших по франшизе „Натали Турс“. В частности, что ряд таких офисов в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов: назывались, в частности, Coral Travel, PEGAS Touristik и др.», — рассказали в АТОР.

Бренд «Натали Турс» потерял привлекательность из-за происходящего, поэтому, как бы ни развивались дальше события, работать под этой вывеской для агентств экономически нецелесообразно. Однако они все еще ждут выплат за аннулированные туры. На сегодняшний день известно, что туроператор выплатил только 800 тыс. руб. двум турагентствам из Нижнего Новгорода и Москвы, но эти возвраты были произведены за туристов, которые уже находились на отдыхе и были вынуждены сами оплачивать свои отели.

Напомним, туроператор «Натали Турс» объявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября. Компания не может предоставлять услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать туристов в кредит.