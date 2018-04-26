Brand Finance представила очередной мировой рейтинг авиакомпаний

По итогам 2017 года стоимость бренда «Аэрофлот» выросла на 13%, до $ 1,4 млрд. Компания признана сильнейшим мировым брендом среди авиаперевозчиков, сообщается в исследовании британской консалтинговой компании Brand Finance.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. Кроме того, «Аэрофлот» остается сильнейшим мировым брендом за счет инвестиций в маркетинг, обновление флота, узнаваемости, корпоративной репутации и лояльности пассажиров.

«„Аэрофлот“ инвестировал значительные средства в обновление флота, чем

во многом превысил ожидания клиентов. Кроме того, спонсорство Manchester United положительно повлияло на репутацию бренда», — отметил гендиректор Brand Finance Дэвид Хэй.

На первом месте, как и в 2017 г., — American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел — с $ 9,811 млрд до $ 9,094 млрд в этом году. Второе место занимает американская Delta, бренд которой также подешевел. Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик — United, оценённый в $ 7,027 млрд. Авиакомпании США сохранили лидерство в рейтинге, заняв три первые позиции, но все их бренды подешевели. Аналитики считают причиной потери стоимости макроэкономические факторы, подорожание топлива, многочисленные задержки рейсов по погодным условиям. Также на рейтинге перевозчиков отразились многочисленные жалобы пассажиров в соцсетях и негативные сообщения СМИ.

Самыми быстрорастущими в цене брендами по итогам 2017 года оказались китайские авиакомпании, три из которых впервые вошли в десятку рейтинга. Бренд China Southern подорожал до $ 4,1 млрд, China Eastern — до $ 3,8 млрд, а Air China подорожал почти на 20%, до $ 3,4 млрд.

С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways — ее бренд оценили в $ 3,484 млрд. Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $ 2,259 млрд.

Аналитики отмечают, что основным фактором для потребителя при выборе авиабилета остается надежность предоставления основных услуг, поэтому китайские перевозчики лидируют в этом сегменте.

Отметим, ранее «Аэрофлот» был признан самым сильным брендом России с индексом BSI (Brand Strength Index) 88.8. Индекс вычисляется по таким ключевым параметрам, как лояльность потребителей, маркетинговых инвестиций, настроения персонала и корпоративной репутации, конкурентоспособность, доходы, прогнозы аналитиков и др. «Аэрофлот» также был признан самой влиятельной авиалинией мира.