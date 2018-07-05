Проект поможет брендам эффективно интегрироваться в eSports-индустрию

Агентства АДВ Диджитал и Octagon, входящие в рекламную Группу АДВ, запускают первый интегратор в киберспорте — АДВ Good Game. Проект, специализирующийся на бренд-коммуникациях в области киберспорта, объединит экспертизы Группы АДВ в области спортивного и digital-маркетинга.

Основная цель нового направления — создать удобный и эффективный для брендов механизм интеграции в мир цифрового спорта. Для этого была создана специальная кросс-агентская команда с собственными отделами развития бизнеса, аккаунтинга и реализации, обладающими всесторонней экспертизой для осуществления сложных многоуровневых проектов в области киберспорта.

В команду АДВ Good Game вошли несколько десятков специалистов группы в области стратегии, медиапланирования, событийного и спортивного маркетинга. Она поможет брендам перевести их бизнес-задачи в киберспортивную реальность и использовать геймерский опыт в рамках рекламной коммуникации.

Екатерина Бокова, директор направления Sport & Entertainment АДВ Экспириенс: Рекламная индустрия претерпевает неминуемые изменения по мере повсеместнои диджитализации, диверсификации аудитории и появления новых нишевых интересов. В рамках проекта АДВ Good Game мы представляем команду, которая может создавать под ключ интегрированные проекты в киберспорте — от стратегии и выбора каналов, до построения коммуникации на языке целевой аудитории.