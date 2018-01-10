Необычная коллаборация спортивного бренда и берлинского перевозчика



Иллюстрация Пресс-служба adidas

adidas Originals и немецкая транспортная компания BVG выпустили эксклюзивную модель кроссовок EQT-Support 93/Berlin. Новинка вполне может стать объектом охоты для коллекционеров. Это лимитированная серия из 500 пар, уникальный дизайн с использованием материала для обивки сидений, а также годовой проездной.

«Вшитый» в язычок обуви билет дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Берлина: метрополитене и городской электричке (U-Bahn), автобусах, трамваях. Проездной действителен до 31 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба BVG.

Кроссовки поступят в продажу 16 января. Купить их можно будет во флагманском магазине adidas Originals и в Overkill за 180 евро. Председатель правления BVG Зигрид Никутта напоминает, что в этом году компания отметит 90-летний юбилей: «Прекрасно, что теперь BVG стала сама по себе артефактом».