В разработке участвовали Покрас Лампас, Сергей Шнуров, Юрий Дудь и Ирина Горбачёва

В рамках кампании «Креативность решает» adidas представил футболки сборной России с авторскими принтами. На этот раз к креативной команде adidas присоединились спортивный журналист и блогер Юрий Дудь, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, актриса театра и кино Ирина Горбачёва и художник-каллиграф Покрас Лампас.

Вместе они создали вдохновляющие авторские принты для кастомизации джерси национальной сборной, целью которых стало — доказать, что креативность объединяет совершенно разных людей вокруг общей идеи и цели.

Юрий Дудь: Рок-н-ролл и футбик — нет более гремучей связки, но как же редко мы видим их вместе в последнее время. Я протестую. У рока и футбола есть как минимум одна вещь, которая связывает крепче некуда: они оба — живы.

Ирина Горбачёва: Чемпионат мира для меня — это, наверное, как олимпийские игры, но по футболу, где выступают не просто клубы, а сборная страны. И конечно же это уникальная возможность для всех российских фанатов увидеть, как бьются титаны футбола всего мира в твоей стране! Создавая принт, я думала о том, что футбол, как и любой спорт, — это сочетание многих факторов. Это труд, огонь, форма, мозги, удача, креативность, ну и … я просто очень люблю эмоджи!

Сергей Шнуров: Футбол — это сильные эмоции. А сильные эмоции — это неотъемлемая и неистребимая часть нашей непростой русской жизни. На эмоции можно вытянуть игру и победить более сильного соперника, а можно всецело отдавшись страстям проиграть. Надеюсь, что в этот раз наша эмоциональность будет нам на пользу, и всё будет супергуд.

Покрас Лампас: Чемпионат мира имеет не только мощное спортивное, но и культурное значение — ведь люди со всего мира собираются в одной точке, объединенные сильным образами, эмоциями, духом. Для меня, как художника, это интересное поле для игры — со смыслами, коммуникацией, нашей и международной культурной идентичностью. Создавая принты, я хотел показать «живую» линию, непредсказуемость красок, красоту русской кириллицы, интеллектуальный, художественный подход. Бинарный код, мультикультурализм, «ИГРАЕМ КРАСИВО «- добро пожаловать в Новую Визуальную Культуру! Вместе!

Футболки сборной России с авторскими принтами будут доступны на сайте ритейлера, а также в фирменных магазинах бренда и главном футбольно-креативном пространстве CREATORS BASE в Музее Москвы.

Напомним, Adidas AG планирует продать рекордное количество футбольной формы благодаря Чемпионату мира по футболу в России. На данный момент adidas является лидером по спонсорству на ЧМ. В экипировку компании одеты 12 национальных сборных, тогда как Nike сотрудничает с 10 командами, Puma — с 4, а «новичок» New Balance Athletics Inc. — с двумя.