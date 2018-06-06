Компанию не смущают антироссийские санкции и отсутствие нескольких сборных

Компания Adidas AG планирует продать рекордное количество футбольной формы благодаря Чемпионату мира по футболу в России. Ее не смущают ни санкции в отношении страны-хозяйки, ни отсутствие ряда крупных соперников, не прошедших квалификацию.

Сдерживать продажи экипировки, связанной с Мундиалем, будут несколько факторов, пишет Bloomberg. Во-первых, команды США и Турции не прошли квалификацию. Во-вторых, эксперты прогнозируют отсутствие традиционно сильных сборных Италии и Нидерландов.

Adidas AG ожидает, что финансовое влияние турнира будет бóльшим по сравнению с предыдущим ЧМ, который проходил в Бразилии. Гендиректор компании Каспер Рорштед заявил, что они рассчитывают преодолеть планку в 8 млн футболок — столько производитель спортивной одежды и аксессуаров реализовал в 2014 году.

Между тем по оценке консалтинговой фирмы PR Marketing, продажи официальных футбольных мячей adidas с символикой ЧМ упали с 14,5 млн в 2014 году до 10 млн штук в нынешнем. Аналитики также прогнозируют сокращение продаж реплик футбольных форм, с 17,7 млн до 14,9 млн единиц (на 32 рынках).

Рорштед не озвучил прогнозы по продажам мячей и обуви, но добавил, что только в США компания планирует реализовать 1 млн футболок — несмотря на «вылет» американской сборной и ее контракт с главным соперником, Nike Inc. По словам топ-менеджера, Штаты становятся все более одержимы футболом. Этот рынок рассматривается как новый рубеж для футбольной индустрии наряду с Китаем.

На данный момент adidas является лидером по спонсорству на ЧМ. В экипировку компании одеты 12 национальных сборных, тогда как Nike сотрудничает с 10 командами, Puma — с 4, а «новичок» New Balance Athletics Inc. — с 2.

Бренд делает ставку на сильные команды, с большой фанатской аудиторией и успехами на поле. Хотя стоимость контрактов с командами из европейских лиг растет, самые дорогие партнеры обеспечивают наибольшую отдачу, признает Рорштед.

Негативным фактором, влияющим на продажи adidas, является экономический кризис в России. В условиях санкций и падения цен на нефть продажи немецкой компании на российском рынке сократились почти в два раза. Проблема эта остается, хотя подорожание нефти до 75 долларов за баррель и должно положительно сказаться на национальной экономике, отметил Рорштед.