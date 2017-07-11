В проекте приняли участие исключительно женщины-дизайнеры



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Adidas запустил своего рода географический проект для каждого из 50 Соединенных штатов Америки – UltraBOOST X.

Совместно с интернет-изданием Refinery29 спортивный бренд создал специальную коллекцию кроссовок, купить которые можно будет только на благотворительном аукционе.

К проекту Adidas привлек исключительно женщин-дизайнеров. Вырученные на аукционе средства пойдут в организацию Women Win, которая выступает за гендерное равенство в спорте и вдохновляет девочек развивать их лидерские качества. Эксклюзивный дизайн кроссовок учитывает особенности каждого из штатов: культурные, ландшафтные и др.