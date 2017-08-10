Бренд призвал современное поколение искать свое определение оригинальности



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Adidas Originals продолжает переосмысливать свою собственную креативную кампанию «Original» и представил третий фильм «Original не имеет границ», саундтреком к которому вновь стал ремикс на культовую песню Фрэнка Синатры «My Way».

Бренд предлагает новое определение Original: важно не только то, откуда берутся идеи, но и то, как они воплощаются в жизнь.

В видео появляется целая плеяда новых героев: Кендалл Дженнер (Kendall Jenner), рэперы Playboi Carti, 21 Savage, Young Thug и Джеймс Харден (James Harden). Каждый из них – глобальный амбассадор adidas Originals, по-своему понимающий идею оригинальности.

Ролик воссоздает сцены предыдущих частей фильма, но представляет их новое видение. Фильм дополнен серией сцен, представляющих всех героев в знаковой исторической позе «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи, символа силы, пропорциональности и признанного восприятия идеала. Стиль каждого из эпизодов, несмотря на схожесть сюжетов, отличается один от другого, олицетворяя конкретного героя и его влияние на культуру и общество, пояснили в adidas.

«Когда мы работали над первым видео «Original не имеет границ», мы бросили вызов сами себе и постарались дать новое определение понятию оригинальности, – комментирует Алегра О'Хара (Alegra O’Hare), вице-президент по глобальным коммуникациям adidas Originals & Core. – В третьей части фильма мы подтверждаем свои слова и идеи реальными действиями и переосмысливаем собственное творчество. Чтобы продолжать вдохновлять наше креативное сообщество, как бренд мы должны следовать своей философии и отвечать собственным вызовам. Создавая фильм, мы делали именно это».