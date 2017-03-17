Владелец брендов adidas и Reebok выстраивает прямые отношения с молодой аудиторией



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Группа компаний Adidas AG поставила перед собой амбициозную цель — за четыре года увеличить интернет-продажи с 1 до 4 млрд евро. Чтобы достичь результата, она сфокусируется на цифровых каналах коммуникации. Именно там владелец брендов adidas и Reebok будет взаимодействоват ь с молодой аудиторией — ключевой для производителя спортивной одежды и аксессуаров. «Вы больше не увидите ТВ-рекламу», — заявил в эфире CNBC гендиректор Adidas AG Каспер Рорштед.

Рорштед возглавил группу в прошлом году. На предыдущем месте работы, в корпорации Henkel, ему удалось значительно увеличить доходы от e-commerce. Теперь он надеется повторить успешный опыт.

Business Insider отмечает, что ТВ действительно не является основным каналом коммуникации adidas, но бренд все же рекламировался на телевидении в 2017 году. По данным iSpotTV, за последние 30 дней у adidas было 180 выходов в национальном эфире. По расходам на ТВ бренд находится на 519 месте. Среди основных конкурентов — Skechers, Nike, Under Armour, Jordan.

В 2016-м маркетинговый бюджет группы составил 1,98 млрд евро. Почти половина средств пошла на спонсорство, остальное было потрачено на digital, рекламу, продвижение в точках продаж и работу с региональными клубами. В последней отчетности говорилось, что сайты adidas.com и reebok.com являются крупнейшими и самыми прибыльными из собственных точек продаж двух брендов.

Баланс между ТВ и интернетом вызывает ожесточенные споры в индустрии. Недавно директор по маркетингу The Coca-Cola Company Маркос де Кинто назвал телевидение «очень, очень важным» каналом коммуникации с хорошей отдачей. Другой маркетолог, Марк Причард из Procter & Gamble , обвинил интернет-площадк и в непрозрачности и пригрозил отозвать рекламные бюджеты.

Один из последних рекламных роликов adidas