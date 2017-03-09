E-commerce внес заметный вклад в выручку компании



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Производитель спортивной одежды и аксессуаров adidas опубликовал финансовые результаты за 2016 год. Этот период стал «исключительно успешным» для компании: продажи выросли на 14% и достигли 16,9 млрд евро. С поправкой на колебания курсов валют рост составил 18% — что заметно выше запланированных 10–12%.

Операционная и чистая прибыль adidas показали двузначный рост, на 36% и 41,5% соответственно. Отличные результаты показали интернет-продажи компании. Выручка сайтов adidas.com и reebok.com впервые превысила 1 млрд евро, сейчас они являются крупнейшими и самыми прибыльными из собственных точек продаж двух брендов.

В рамках «цифровизации» компания планирует активно развивать e-commerce и значительно увеличить прямые онлайн-продажи. К 2020 году доходы от интернет-площадо к должны достигнуть 4 млрд евро. Это в два раза больше цифры, которая прогнозировалась ранее. Улучшая digital каналы, компания выстраивает прямые отношения с потребителем. В планах adidas — продолжать развивать новейшие технологии вроде 3D-печати и «умного» производства.

Из всех регионов самые слабые результаты показали Латинская Америка и Россия/СНГ. В России/СНГ продажи снизились на 8%, в том числе у adidas — на 10%, у Reebok —на 2%. Успешным год оказался только для отдельных категорий (adidas neo, товары для бега, тренировок и футбола). Однако сокращение операционных расходов, включая инвестиции в магазины и маркетинг, позволило увеличить операционную прибыль на 24%.

Основным источником дохода для группы компаний Adidas AG является флагманский бренд adidas — его глобальные продажи в 2016 году выросли на 17% и составили 16,3 млрд евро. Reebok подрос всего на 1%, тогда как подразделения TaylorMade-adida s Golf и CCM Hockey показали снижение на 1% и 14%. В России/СНГ продажи товаров для гольфа, хоккея и других «непрофильных» видов спорта сократились втрое до ничтожного 1 млн евро (против 438 млн в Западной Европе и 719 млн в Северной Америке).