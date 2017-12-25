Мобильное приложение соединит новые и архивные номера журналов с онлайн-статьями

Медиагруппа ACMG, издающая Forbes, Geo и L'officiel, в рамках развития своих digital-проектов представила новое приложение ACMG, которое объединит все издания медиа-группы на одной платформе.

В распоряжении пользователя в одном мобильном приложении появились новые номера всех журналов, архивы предыдущих выпусков плюс статьи в режиме онлайн с веб-сайтов forbes.ru, sncmedia.ru, ok-magazine.ru, lofficielrussia.ru, rdh.ru и trendspace.ru.

Свежие выпуски журналов появляются в приложении одновременно с поступлением в продажу печатных аналогов. О выходе нового номера пользователь узнает с помощью push-уведомления. Стоимость безлимитного доступа к журналам и архивам сравнима с ценой одного глянцевого журнала в печатном виде.

Приложение позволяет пользователям экономить время и деньги, читая журналы на любом мобильном устройстве, в любое время, независимо от подключения к интернету. Приложение уже доступно для скачивания в Apple Store и Google Play.