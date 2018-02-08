В холдинге рассчитывают увеличить количество брендов на рынке

Медиагруппа ACMG бизнесмена Александра Федотова будет издавать журнал L’Officiel в Германии напрямую в связи с банкротством немецкой компании-издателя журнала, сообщает RNS со ссылкой на бизнесмена.

Федотов сообщил, что такое решение связано с тем, что у собственника и топ-менеджмента не совпало видение стратегии развития бизнеса в Германии. «Теперь ACMG будет не только напрямую издавать свои журналы в Германии, но и увеличит количество брендов на рынке. С этого года мы будем издавать Golf Digest и L’Officiel Voyage», – сообщил бизнесмен.

Кроме того ACMG планирует запуск журналов в Австрии и Турции, где на данный момент пока не работает. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L’Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia.

Ранее сообщалось, что что издатель журнала L’Officiel, компания Jalou Media Germany GMBH, внесена в реестр несостоятельных должников. В компании был назначен конкурсный управляющий Себастьян Лабога.

Напомним, в декабре ACMG в рамках развития своих digital-проектов представила новое приложение, объединяющее все издания медиа-группы на одной платформе.