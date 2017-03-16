Оператор договорился с «МаксимаТелеком» о запуске сервиса Wi-Fi Calling в подземке Москвы



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Tele2 договорился с «МаксимаТелеком» о запуске сервиса Wi-Fi Calling в столичном метро. Теперь абоненты оператора могут совершать и принимать голосовые вызовы во время поездок в столичной подземке, сообщает пресс-служба Tele2.

Компании договорились о предоставлении сервиса «Wi-Fi-звонки» на всей территории Московского метрополитена. Ранее услугой можно было воспользоваться везде, где есть устойчивый сигнал Wi-Fi, кроме метро. Чтобы начать пользоваться сервисом, абоненту нужно предварительно установить приложение «Wi-Fi-звонки» и активировать его на смартфоне.

Tele2 запустила «Wi-Fi-звонки» в Московском регионе в ноябре прошлого года. Все вызовы через этот сервис осуществляются по расценкам домашнего тарифа. Абонентская плата за использование услуги отсутствует.

«Бесплатным Wi-Fi в Московском метрополитене регулярно пользуется более 80% москвичей. Как и миллионы наших пользователей, мы видим потребность в совершении звонков на всей территории метро», - прокомментировал запуск сервиса генеральный директор «МаксимаТелеком» Борис Вольпе.