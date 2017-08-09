Будущая компания получит имя AB InBev-Efes



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Международный пивоваренный концерн AB InBev и турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях, говорится в пресс-релизе AB InBev.

Такое решение является результатом сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая закончилась в октябре 2016 года тем, что AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. Будущая объединенная компания получит имя AB InBev-Efes. В совет директоров в равном соотношении войдут представители обеих компаний.

Планируется, что партнерство двух крупнейших компаний «укрепит конкурентные позиции брендов в России и Украине». Цель объединенной компании – занять «лидирующую позицию» на этих рынках. В сообщении также заявлено, что «помимо укрепления партнерских отношений, планируется, что стоимость доли AB InBev в портфеле Anadolu Efes увеличится».

Компании договорились о том, что пост президента объединенной компании займет Дмитрий Шпаков. Позицию финансового директора займет генеральный директор Efes Rus Рой Корниш. Председателем Совета директоров станет Тунджай Озильхан. Условия соглашения о намерениях не разглашаются.

«Консолидация игроков на падающем рынке выглядит вполне логично. На пивоваренном рынке не наблюдается ни группового, ни индивидуального доминирования, доля мелких игроков растет из года в год, составляя на данный момент более 20%. Поэтому, на наш взгляд, сделка вряд ли вызовет повышенное внимание ФАС, т.к. нет превышения доли 35% по рынку и данные по объемам рынка максимально прозрачны и публичны. Если говорить о конфигурации сделки, то по условиям видно, что компании вступают в нее в равных долях. Стороны часто договариваются, кто будет консолидировать финансовые результаты, а кто будет заниматься операционным управлением бизнесом – это стандартное условие подобных сделок», - прокомментировал слияние один из ведущих юристов по вопросам антимонопольного законодательства в России и управляющий партнер «Антимонопольного бюро» Евгений Воеводин.

ABInBev производит пивные бренды Budweiser (Bud), Corona, Stella Artois, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Taller, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Bass. В России компания представлена подразделением АО «САН ИнБев» (Клинское, Сибирская Корона, Толстяк, Bagbier).

Efes Rus — российское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, располагающее 15 пивоваренными предприятиями в Турции, России, Казахстане, Молдове, Грузии и Украине. В России компания имеет 6 площадок: в Калуге, Казани, Новосибирске, Уфе, Владивостоке и Ульяновске.