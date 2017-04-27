Современный художник наглядно показал, что смартфоны и интернет дурно влияют на повседневную жизнь человечества





Современный художник Джон Джексон выпустил серию картин в которых гаглядно показал одержимость людей технологиями, а также то, как компьютеры, смартфоны, интернет и т.д. вторгаются во все аспекты нашей личной жизни.

На картинах Джексона чаще всего встречаются изображения обнаженных мужчин и женщин, при этом внимание они уделяют не друг другу, а смартфонам, игровым приставкам и компьютерам. Интересно, что помимо собственных картин, в серию также входят работы известных художников, которые Джексон интерпретировал с точки зрения своего видения. Так, изменению подверглась одна из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеер “Девушка с жемчужной серёжкой” - на ней появилось изображение смартфона.

“Я начал рисовать за долго до того, как высокие технологии ворвались в повседневную жизнь людей. Новая серия моих картин посвящена тому, как технологии влияют на современную культуру и общение между людьми”, - отметил сам художник.