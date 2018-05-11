В отсутствие новых «Мстителей» лидером проката стал «Собибор»

В День Победы российские кинотеатры не показывали один из крупнейших релизов этого года — «Мстители: Война бесконечности» студии Disney. Впервые сеансы всех зарубежных фильмов заменили отечественным и патриотичным кино: «Сталинград», «Легенда № 17», «Довлатов» и «28 панфиловцев», сообщает «Коммерсант».

Такой эксперимент стал частью договорённости Минкульта о премьере новых «Мстителей»: картина вышла 3 мая, в один день с фильмом «Собибор», но 9 мая она уступила ему место в прокате для поддержки российского кино.

Лидером проката за этот день в результате стал «Собибор» Константина Хабенского с бокс-офисом 30 млн руб. Общие сборы к вечеру достигли примерно 75 млн руб., тогда как еще днем ранее одни «Мстители» собрали 108 млн руб. На спортивную драму «Тренер» («Централ Партнершип») пришлось 15,5 млн руб., или около 21% сборов. Еще 11,4 млн руб. собрал сиквел сериала «Смешарики» «Смешарики. Дежавю» («Каропрокат»), 5,3 млн руб.— исторический фильм «Танки» (Fox).

Напомним, фильм «Мстители: Война бесконечности» вышел в прокат в начале мая и уже поставил рекорд кассовых поступлений за первый уикенд показа — собрал почти 1 млрд руб. Крупнейшие киносети сами предложили Министерству культуры отказаться от показа этого комикса в День Победы — опасались, что в противном случае чиновники решат, что российскую премьеру блокбастера нужно показать после майских праздников.

Эксперты считаю, что без «Мстителей» кинотеатры потеряли значительную часть дневной кассы, но это небольшая цена за сохранение изначальной даты выхода фильма.