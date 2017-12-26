Главным активом ритейлеров и брендов становится информация о клиентах и их действиях в онлайн и офлайн



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Компания Criteo S.A. назвала ключевые маркетинговые тренды 2018 года в индустрии электронной коммерции. Рынок e-commerce стремительно развивается: главным активом ритейлеров и брендов становится информация о клиентах и их действиях в онлайн и офлайн. Эти данные помогают лучше понять мотивацию современных покупателей и успешнее с ними взаимодействовать.

Компания определила 8 ключевых маркетинговых трендов в индустрии электронной коммерции в 2018 году:

Голосовой шоппинг

Контекстная аудиореклама сможет предлагать персонализированный контент и давать рекомендации. Люди будут активнее покупать с помощью смарт-динамиков (например, Google Homeили Amazon Echo) ? и в следующие два года эти технологии будут пользоваться большой популярностью. Также смарт-динамики смогут советовать релевантные сервисы и продукты, благодаря изобилию информации о покупателях и их предпочтениях.

Социальная коммерция

Социальные сети постепенно становятся платформой для онлайн-коммерции. В частности, Facebook представил Facebook Marketplace ? площадку объявлений от частных лиц, созданную внутри соцсети. Она была успешно запущена в США, Великобритании и Австралии, а недавно география покрытия расширилась: теперь сервис представлен еще на 17 европейский рынках. Amazon запускает Amazon Spark, где представлено изображение продукта и есть возможность мгновенно оформить заказ. Загвоздка в том, что социальные сети оберегают персональные данные, поэтому ритейлерам и брендам нужно найти другие способы налаживания взаимоотношений с клиентами.

Интеграция офлайн и онлайн продаж

Яркий тому пример Amazon, который в августе заключил сделку по приобретению сети супермаркетов Whole Foods. Компания получит доступ к офлайн-покупателям и в будущем сможет лучше понимать покупательские привычки и увеличить сумму среднего чека. Другие ритейлеры тоже будут искать возможности для сотрудничества с офлайн-площадками для получения доступа к их внутренним CRM-базам, чтобы впоследствии предложить более релевантные и персонализированные рекламные кампании в онлайн. Кроме этого, крупные ритейлеры продолжат изобретать более удобные способы самовывоза онлайн-заказов ? например, с парковки торговых центров или из шкафчиков для хранения вещей. В целом, фокус будет взят на привлечении офлайн-покупателей в онлайн-пространство.

Обмен информацией

Такие технологические гиганты, как Facebook и Amazon, трепетно оберегают пользовательские данные своих клиентов, отказываясь от информационного партнерства с другими игроками рынка. Чтобы вернуть конкурентное преимущество, ритейлеры и бренды продолжат делиться друг с другом информацией о своих покупателях. 72% руководителей отдела маркетинга считают, что информационное партнерство позволит увеличить доход, прибыль и удовлетворенность клиентов.

Модернизированная презентация продукта

Отделы рекламы будут искать новые способы презентовать продукт, в том числе с помощью описания продукта и его изображения. Контекстные продуктовые фото, крупные планы в высоком разрешении, изображения 360 градусов и другие инструменты станут необходимыми для того, чтобы предоставить онлайн-пользователю наилучший покупательский опыт.

Закон о защите персональных данных

Регулирующий акт Евросоюза «Общие положения о защите данных» вступит в силу 25 мая 2018 года и кардинально изменит способы сбора и использования персональных данных. В первую очередь это повлияет на компании, которые стремятся взаимодействовать с европейскими покупателями и анализировать их поведение в маркетинговых целях. Глобально принятие этого законопроекта позволит выстроить доверительные взаимоотношения между клиентами и теми компаниями, которые выступают за прозрачность бизнеса.

Видео

Доля времени, которую люди тратят на просмотр видео онлайн, продолжает расти, заставляя рекламодателей и медиакомпании все чаще использовать именно этот формат. Видео также в приоритете и у социальных сетей: такие ресурсы, как Facebook, YouTube, Instagram и Snapchat находятся в непрерывном поиске контента высокого качества. В 2018 популярность видео будет расти, что приведет к новому витку битвы за сотрудничество с программатик-рекламодателями и их партнерами.

Партнерства и слияния

За последние полгода в индустрии ритейла было заключено несколько громких сделок: Amazon и Whole Foods, Amazon и Kohl’s, Walmart и Google Express service. В 2018 ритейлеры будут активно искать возможности для стратегического партнерства, чтобы оставаться конкурентоспособными и усиливать свою экспертизу, а также для объединения онлайн- и офлайн с максимальной пользой.