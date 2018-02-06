Кроссовки для левитации, интерактивный мяч и киоск для улучшения тела в традиционной рубрике «Экспертиза»

Многие прогрессивные идеи из мира спорта применимы и в других сферах жизни. Sports.ru и агентство спортивного digital-маркетинга Fever Pitch выбрали главные примеры из 2017 года.

Любителям бега удобнее: Кроссовки Brooks Levitate

Чем круто: прорывы в разработке повседневных вещей случаются редко, но компания Brooks, которая производит кроссовки уже 100 лет, все-таки попробовала. После двух с половиной лет исследований она в партнерстве с химическим концерном BASF запустила модель Brooks Levitate. При соприкосновении с поверхностью подошва кроссовок возвращает бегуну часть импульса. То есть доля затраченных усилий снова работает на бегуна только за счет материала и конструкции кроссовок.

Как используется: даже при существующем культе бега в США Brooks держит цену на кроссовки Levitate доступной — они стоят всего 150 долларов. При этом у покупателя есть уникальные дополнительные возможности. Например, в партнерстве с IT-гигантом HP разработана платформа FitStation: она создает 3D-модель стопы бегуна, и на ее основе можно изготовить кроссовки индивидуальной формы, чтобы новая технология работала еще эффективнее.



Любительский бег продолжает охватывать все большее количество людей: в США он уже на пике, а во многих крупных странах интерес по-прежнему растет бурно. Если считать любителями и целевой аудиторией тех, кто бегает два раза в неделю и чаще, это уже порядка 10% населения Земли. А Россия, согласно исследованию 2015 года, была мировым лидером по росту интереса к крупнейшим марафонам.

Подвижные игры стали привлекательнее: Интерактивный мяч Play Impossible

Чем круто: этот инновационный мяч от компании Play Impossible должен мотивировать людей, в особенности детей, к физической активности. Внешне это обычный резиновый мяч, но он оснащен электроникой, которая через Bluetooth передает данные на привязанный смартфон. Заряда мячу хватает на два часа динамичных игр. Play Impossible стоит 99 долларов, это дороже классического мяча, однако с учетом функциональности цену стоит признать оптимальной.

Как используется: геймплей предусматривает разные задания по ходу игр, в некоторых из семи вариантов требуется участие второго человека. Например, нужно бросать мяч друг другу и не позволять ему падать: электроника считает количество правильных бросков и обнуляет счетчик, когда мяч касается земли — вся информация в онлайн-режиме отображается на экране смартфона. Связь со смартфоном и принцип челленджей — это основа системы. Она ставит перед игроком задачи и в итоге формирует рейтинг лучших результатов, который должен мотивировать детей и взрослых к прогрессу и более частому использованию Play Impossible. Так традиционная игрушка становится еще более привлекательной.

Хоккей стал технологичнее: Приложение iBench используется прямо во время матча

Чем круто: стандартные гаджеты все активнее проникают в консервативные игры и уже начинают на них влиять. Например, в 2017 году НХЛ провела эксперимент с планшетами: тренеры и игроки использовали их на скамейках запасных прямо во время матчей. Тест организовали в плей-офф, на ключевом отрезке сезона, и все остались довольны. Главный тренер команды «Питтсбург Пингвинз», выигравшей Кубок Стэнли, отмечал, что улучшил один из важнейших компонентов игры именно благодаря айпаду.



В футболе похожими техническими новинками вооружены немногие. Скромный, но прогрессивный немецкий «Хоффенхайм» начал использовать платформу PlaySight — с ее помощью во время паузы или уже после матча можно показать игроку повтор нужного эпизода и разобрать ошибку. В футболе использовать этот гаджет сложнее, чем в хоккее, потому что пауз в матчах значительно меньше. Похожие системы экспресс-аналитики уже работают и в индивидуальных видах спорта: теннисе и гольфе.

Как используется: во время матчей хоккеисты, ожидающие своих смен на льду, могут пользоваться на айпаде только одним приложением — iBench, где можно смотреть записи моментов. Это помогает командам оперативно анализировать ошибки и корректировать тактику, при этом доступ в интернет отключен.



Пока тренеры дозируют использование планшетов и прочих технологий: они убеждены, что основное значение должны иметь все же эмоции и инстинкты. Но лимитированные сеансы все-таки помогают решать важные спортивные задачи, поэтому внедрение технологий точно продолжится.

Виртуальные впечатления ярче: VR-технологии для зрителей и спортсменов

Чем круто: технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности продвигаются в спорте в нескольких направлениях. Большая часть новых решений связана с развлечением зрителей. Например, главная цель проекта НБА и NextVR — подарить болельщикам, которые сидят на диване, такие же ощущения, как от похода на стадион. А MagicLeap смешивает реальный мир с виртуальным и помогает видеть внутри комнаты несколько объемных трансляций разных соревнований — это особенно актуально во время Олимпийских игр, когда турниры проходят параллельно.



На этом рынке уверенно себя чувствует российская компания Prosense, которая развивает VR-трансляции на таком уровне, что сотрудничеством с ней заинтересовались в Западной Европе и Азии. Prosense самостоятельно разрабатывает технику, в конце 2017-го компания представила собственную камеру для показа крупных событий в формате виртуальной реальности. На подходе — своя платформа для VR-трансляций по образцу Twitch.

Как используется: благодаря Prosense в России в VR уже показывали Матч звезд КХЛ и все игры финала Кубка Гагарина. После двух успешных кейсов в хоккее компания попробовала выйти на футбольный рынок и рассчитывает на проекты, связанные с чемпионатом мира-2018 в России.



Монетизировать VR-инструменты можно не только через контракты с клубами и лигами, но еще и через спецпроекты с брендами, готовыми вкладывать деньги в интеграцию с вау-эффектом. Кроме спорта, Prosense уже организовывала VR-трансляции балета.



Другой пласт развития VR — профессиональные потребности спортсменов. Самый яркий пример — программа PRE-GAMEPREP от компании Mixed River: с помощью VR-очков Hololens (разработка Microsoft) игроки в американский футбол могут проводить тренировки против голографических соперников. Одновременно повышается эффективность подготовки к матчам и снижается количество травм, потому что голограммы, в отличие от спарринг-партнеров, не могут воздействовать физически. Похожие методы уже внедряются в теннис, гольф и автогонки.

Стремительное развитие киберспорта: Игровая платформа Skillz

Чем круто: согласно рейтингу делового журнала Inc, мобильная киберспортивная платформа Skillz стала самой быстроразвивающейся частной компанией США. За три года ее выручка увеличилась на 50 000%.



Skillz — это фактически социальная сеть, в которой пользователи могут играть и общаться. Она привлекает аудиторию разнообразием (поддерживает проекты нескольких тысяч студий) и серьезными призами (например, в 2016 году 10 миллионов игроков из 180 стран мира разыграли 60 миллионов долларов, а один из геймеров — Адам Хейтман — получил почти 400 000 долларов).



В Skillz зарегистрированы уже более 12 миллионов человек.

Как используется: К киберспорту пока можно отнести только несколько самых популярных игр — Dota, League of Legends или Counter-Strike, по которым уже проводятся крупные турниры. Но такого уровня может достичь любая другая игра, которая подразумевает соревновательность.



Skillz тоже способствует развитию спортивной составляющей, так как позволяет прямо из дома бороться за серьезные призовые в нескольких сотнях игр. Основатель компании уверен, что понятный алгоритм соревнований и финансовая мотивация привлекут в Skillz еще больше геймеров. Он предлагает считать киберспортсменом любого человека, который играет ради победы над другими.

Улучшить тело проще: Киоск для сканирования тела Connexion kiosk

Чем круто: искусственный интеллект анализирует особенности тела человека, пока тот выполняет несколько простых упражнений под наблюдением трех камер. Это похоже на флюорографическую станцию, однако Connexion kiosk справляется без помощи человека и выдает полную информацию о сильных и слабых сторонах тела. Еще система автоматически формирует рекомендации для тренировок.

Как используется: летом 2017-го Connexion kiosk протестировали клубы из сильнейшей баскетбольной лиги мира — НБА. Все остались довольны и заинтересовались постоянным использованием.



Компания Aspire Ventures, которая инвестировала в проект 2 миллиона долларов уже после успешного теста в НБА, собирается развивать технологию не только в профессиональном спорте. На очереди — выход в массы через фитнес, а затем — обучение искусственного интеллекта более глубоким исследованиям.