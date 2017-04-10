В новом клипе группы все замерло



Иллюстрация: скриншот ролика

Группа 5’Nizza выпустила клип на песню «Самолет». В ролике музыканты «застыли» в разных неудачных ситуациях. Так, показано падение с велосипеда и стремянки и попадание торта в лицо. При этом все сцены изображены неподвижно: например, во время падения с велосипеда в воздухе зависли разлетающиеся предметы из сумки, сам наклонившийся велосипед и солист группы.

Клип снимали в воздухе: солистов подвешивали за специальные тросы, а элементы декора держали креплениями. Ролик опубликован на официальном You-Tube канале группы.

Клип стал частью альбома «КУ», презентация которого состоялась в феврале 2017 года. 5'Nizza — это музыкальная группа Андрея Запорожца и Сергея Бабкина, основанная в начале 2000-х. В 2007 году коллектив распался, но в 2015 году музыканты воссоединились.