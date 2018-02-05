Арт-директор Nimax рассказал, почему стоит рассмотреть 3D-айдентику, если вы планируете ребрендинг или запускаете рекламную кампанию

Брендинг — это коммуникация, а графика — один из его инструментов. Ее задача — идентифицировать и выделять бренд из окружения, а еще быть удобной в использовании. С помощью 2D-инструментов не всегда удается выдержать баланс между эффектностью и удобством. Решения получаются или необычными, но дорогими и неудобными, или недорогими и удобными, но заурядными.



Об эффективной альтернативе — 3D-графике — в рубрике «Экспертиза» рассказывает Арт-директор Nimax Павел Конюков.

3D — это долго и дорого? Нет, если найти баланс

До недавнего времени мы в Nimax думали, что трехмерка — это что-то слишком ресурсоемкое, дорогое и негибкое в развитии и поддержке. Казалось, она уместна лишь в крутом рекламном продакшене или спецэффектах к фильмам. Например, как в титрах для дизайнерского фестиваля Offf:

Трехмерная графика действительно дороже двухмерки. Но если найти правильное соотношение между эффектностью, удобством использования и ценой, она становится впечатляющим инструментом айдентики.



Все зависит от задачи. Ради громкой, но однократной рекламной кампании можно вложиться в производство и сделать что-то вроде видео для Offf. Главное, помнить — чем сложнее производство, тем неповоротливее результат.



Если нужен долгоиграющий и менее дорогой инструмент, сложное моделирование и гиперреалистичный рендеринг не подходят. Лучше ограничиться простым абстрактным графическим элементом, который легко изменять, комбинировать и дополнять смыслами на разных носителях.

Преимущества трехмерной графики

Необычность

За счет выхода из плоскости графика выглядит необычно. Штрих был плоским, а стал объемным:

Генеративность

3D можно генерировать в редакторах, нажав буквально несколько кнопок. Создать сферу, клонировать, добавить рандомности, применить эффект сплавления, добавить материал и отправить на рендер. Больше всего времени занимает рендеринг, но он происходит автоматически.

Анимация

Трехмерку легко анимировать. Этим нужно пользоваться — объект в движении лучше привлекает внимание. Посмотрите статью о том, как «Майкрософт» увеличил вовлеченность с помощью простых синемаграмм.

Анимировать можно в полуавтоматическом режиме. Анимация на примере сделана с помощью трансформации объекта по синусоиде — эффект настраивается за минуты.

К анимированной трехмерке можно добавить звук, задействовав еще один сенсорный канал зрителя. Это сильнее впечатляет и крепче захватывает внимание.

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Множество применений

Например, с их помощью можно делать превью для статей на сайте. Нас вдохновляют иллюстрации в «Тиньков-журнале».

Местами выглядит трешово, но сделано это осознанно, со вкусом и смыслом. Треш-стилистика тоже работает как инструмент идентификации. А еще у нее есть плюс — не нужно все долго вылизывать и делать «правильным».



Мы пробуем иллюстрировать свои посты в соцсетях трехмерками-метафорами. Чтобы привлекать больше внимания, стараемся их анимировать:

Есть готовые модели

Если нужно что-то посложнее простых абстракций, можно сэкономить время и купить готовую модель на 3D-стоке. Разброс цен большой, но можно найти что-нибудь простое за 10−50 $.

2D vs 3D. Примеры из нашей практики

Сравним два изображения из наших кейсов. В обоих использована абстрактная графика — изображения разные, но обладают схожим по сложности визуальным эффектом.

2D

В первом кейсе — созданная вручную для известного питерского бренда женской одежды 2D-векторная графика. Вариативные узоры отражают идею разнообразия внутреннего мира, настроений и желаний покупателей. Элементы узора — фоны в разных комбинациях и масштабе.

3D

Во втором кейсе — анимированный 3D-рендер для онлайн-сервиса, агрегирующего бьюти-мастеров. Здесь через вариативность графики отражена идея разнонаправленности специалистов площадки и возможности для самовыражения клиентов. Идея отчасти похожа на предыдущий пример, но реализована иначе.

Сравнение

Еще примеры

Следующие несколько примеров — несложная трехмерная айдентика из мировой практики.

Telia

Разноцветные камушки Telia — очень простой идентификатор. Меняются только раскраска и ракурсы, а выглядит ярко и разнообразно:

KM3

Айдентика для мероприятия KM3 еще один пример простого, но более вариативного идентификатора. Любой носитель можно забрендировать разноцветной колбасой — смоделировать и отрендерить нужную форму большого труда не составит:

Евровидение

В айдентике «Евровидения» графика начинает уходить в плоскость, но сохраняет в себе преимущества 3D — особенно в анимации. Рисовать руками что-то подобное очень долго, не поможет даже After Effects. А вот в трехмерном редакторе можно создать набор абстрактных бусин, чтобы потом легко и эффектно компоновать их на макетах:

Итак, в каких случаях подходит несложная 3D-графика?

3D-графика сейчас в тренде, но помните о задачах. Используйте с умом и только если она уместна. Например: