Кампания состоит из ТВ, радио и olv роликов, а также наружной рекламы

Первая федеральная рекламная кампания сети пиццерий «Додо пицца» стартовала сегодня, 16 апреля. Стратегию и идею разработало креативное агентство 2SHARP.

Задача кампании проста, как и сама пицца: громко заявить бренд и на эмоциональном уровне отстроиться от конкурентов, создать сильную brand awareness.

Стратегия и идея кампании разработаны креативным агентством 2SHARP. Основной месседж: «Есть то, что нас объединяет».

В основе платформы лежит рассуждение о том, чем мы все близки и похожи. А похожи мы тем, что одинаково хотим есть, когда голодны, и одинаково любим пиццу. Слоган одинаково хорошо характеризует и потребителя, и саму компанию «Додо пицца».

Поскольку данная кампания станет для «Додо пиццы» первой, агентству 2SHARP предстояло создать такую коммуникацию, которая осталась бы в памяти аудитории и имела крепкий линк с брендом. Поэтому в ролике все герои произносят слово «Додо» на разный манер и по разным поводам, так в ЗАГСе вместо «да» звучит «до», первое слово малыша тоже «додо».

Режиссером ролика стал известный рекламный режиссер Владилен Разгулин

Кампания состоит из ТВ, радио и olv роликов, а также наружной рекламы.

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Состав творческой группы:

2SHARP creative brand agency

Креативный директор — Максим Севастьянов

Руководитель творческой группы — Светлана Чугунова

Аккаунт-директор — Вера Некрашевич

Менеджер по стратегическому планированию — Александр Логинов

Black Tie Production

Режиссер — Владилен Разгулин

Оператор — Петр Братерский

Второй режиссёр — Эрика Леонтяк

Генеральный продюсер — Юлия Викентьева

DODO PIZZA

Михаил Чернышев — Маркетинг директор

Юлия Шевырева — Руководитель проекта