На закрытой презентации АБКР и Ростуризм показали варианты будущего бренда





27 января Ростуризм и АБКР провели закрытый предпоказ для журналистов. Дизайнеры подвели итоги работы и представили 22 концепции туристического бренда России. Концепции еще будут дорабатываться, но одна из них будет принята уже этой весной. Рассказываем, какие варианты есть у России.

В конце сентября в Москве прошел трехдневный воркшоп с участием стратегов и дизайнеров из ведущих брендинговых агентств России. В рамках рабочей сессии специалисты отрасли в интенсивном режиме создавали гипотезы и творческие решения, которые помогут нашей стране стать привлекательнее в глазах иностранных и российских туристов.

Работа над туристическим брендом России проходила в необычном формате: «сборная команда России по брендингу» объединилась за одним столом. В здании Московского Государственного Института Индустрии Туризма имени Ю.А.Сенкевича собрались представители таких известных отечественных брендинговых агентств и дизайн-студий, как Depot WPF, Студия Артемия Лебедева, Mildberry, DDVB, Brandson, ONY, REALPRO, Coruna, Артоника, Пленум, Getbrand, Front:Design и многих других.

Работа после воркшопа продолжилась: в течение нескольких месяцев дизайнеры работали над разными вариантами логотипов и слоганов. Правда, как рассказали участники проекта, собраться всем вместе за одним столом уже не удалось. Хотя дизайнеры и дальше обсуждали туристический бренд вместе, работа над концептами велась скорее отдельными командами.

На закрытой презентации в пятницу специалисты представили 22 варианта турбренда России, которые в дальнейшем будут дорабатываться специалистами. Согласно регламенту конкурса, из представленных вариантов экспертный совет сформирует шорт-лист из 10 работ, прошедших патентную проверку, которая осуществляется силами Центра интеллектуальной собственности EY (СНГ). Международное жюри выберет из этих 10 концептов 3 работы. Затем три финальных варианта туристического бренда России будут вынесены на общенациональное голосование. Оно должно состояться уже этой весной.

«Задумывая этот конкурс, мы понимали, что будем похожи на вездеход, который едет без дороги: мировой практики таких масштабных проектов не существует. Поэтому сейчас, предлагая на строгий суд СМИ результаты нашего коллективного труда, мы нарушаем законы жанра. Мы не боимся обсуждения и критики незавершенных работ. Наоборот, это позволит нам довести концепты до совершенства, чтобы россияне в итоге имели возможность выбирать лучших из лучших», – отмечает сопрезидент АБКР и управляющий партнёр брендингового агентства Depot WPF Алексей Андреев.

Все концепции были подготовленны для мероприятия на бордах по единому образцу. Авторы сами представили свои работы на предпоказе и кратко рассказали об образах и идеях, в которых они черпали вдохновение. Так несколько концептов отсылают к абстракционизму и футуризму– популярным направлениям в русском искусстве начала XX века. Другие работы напротив выполненны в современном минималистичном стиле.

Автор одной из концепций использовал образ калейдоскопа как символ многранности территорий и культур России. Одна из команд искала вдохновение в женской душе нашей страны, выраженной в аллегории платка. Некоторые дизайнеры решили изменить образ России в глазах иностранцев, сделать его более дружелюбным. Один из предложенных слоганов – «Россия согревает». Как объяснил автор концепции, такие вербальные и визуальные решения должны вызывать у туристов теплые ассоциации.

«Мы хотим, чтобы Россия воспринималась через идею «согревающих объятий», а сам символ объятий – латинская литера «U» – служила своего рода источником тепла», – пояснила Лина Назырова, творческий директор агентства Getbrand.

Все концепции были представлены на двух языках: русском и английском. Например, туристический бренд «Россия – стремись узнать» на английском языке звучит как «Russia – rush to know» (здесь возможны десятки вариантов: rush to see, rush to explore, и т.д.). Авторы концепции «Russia – she`s gorgeous» видят нашу страну как прекрасную женщину. Главный визуальный элемент здесь – красочный платок, символ русской женственности.

«Образ России во все времена был грозным, волевым, авторитарным. Мы же хотим акцентировать внимание на таких «женственных» качествах, как щедрость, загадочность, мудрость», – рассказала об этой концепции арт-директор агентства Depot WPF Анна Большакова.

Александр Вагин, директор SUPERMARKET Branding, представил слоган «Скажи да России». Туристический бренд должен вызывать ощущение праздника и призывать туристов посетить нашу страну, объяснил он на презентации.

«Туристический бренд страны – это ценнейший нематериальный актив, залог её конкурентоспособности как места отдыха и путешествий. Инициатива Ростуризма по разработке Туристического бренда России получила широкую поддержку со стороны неравнодушной общественности и профессионального сообщества в сфере брендинга, которое активно включилось в работу на принципах социальной ответственности бизнеса. Сегодня мы видим практические результаты работы ведущих стратегов и дизайнеров из брендинговых агентств с мировыми именами», - рассказала Светлана Сергеева, начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма.

Для справки:

Проект «Туристический бренд России» инициирован Ростуризмом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации брендинговых компаний России. В 2015 году, в рамках первого этапа проекта, все желающие могли поделиться своими идеями турбренда страны.

2016 году Ростуризм совместно с Ассоциацией брендинговых компаний России проводит второй этап проекта, который предполагает профессиональную разработку бренда силами брендинговых агентств, привлекаемых на безвозмездной основе на принципах социальной ответственности бизнеса. В своей работе профессионалы используют материалы, присланные участниками в рамках первого этапа, в качестве референсов.

В работе над турбрендом России принимают участие 45 специалистов из 30 брендинговых агентств, в числе которых Depot WPF, Студия Артемия Лебедева, Mildberry, DDVB, Brandson, ONY, REALPRO, Coruna, Артоника, Пленум, Getbrand и многие другие. Бренд, созданный в рамках проекта, будет использоваться в наружной рекламе, на сувенирной и полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг в России и за рубежом.