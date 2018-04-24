Соответствующее поручение президента должно быть исполнено до 1 июля 2018 года

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции его на «22-й кнопке». Соответствующее поручение разработано по итогам работы медиафорума региональных и местных СМИ и опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть целесообразность определения обязательного общедоступного телеканала для каждого муниципального образования и трансляции такого телеканала на 22-й позиции в сетях связи, эксплуатируемых оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов на территории соответствующего муниципального образования», — говорится в документе.

Интерес к закреплению «22-й кнопки» за городскими или муниципальными телеканалами проявляют более 150 городов. На прошедшем медиафоруме был поднят вопрос о необходимости рассмотрения данной проблемы.

«Как только придет настоящая большая цифра, и аналог отключат, наши жители муниципальных образований вообще останутся без местных новостей. Есть еще проблема — это пенсионеры, та категория людей, которая не может купить цифровую приставку. И тогда они вообще останутся и без муниципальной повестки, и без региональной, и без федеральной», — объясняли журналисты президенту с просьбой поддержать инициативу.

Также кабмину поручено представить предложения по внесению изменений в действующее законодательство, связанных с обеспечением технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке СМИ, которые специализируются на производстве контента для детей и подростков.

«Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку средств массовой информации, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков», — говорится в поручениях.

Поручения должны быть выполнены до 1 июля текущего года.