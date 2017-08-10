Как оказалось, это подарок от местного механизатора в честь дня рождения любимой игры

На одном из полей Краснодарского края появился логотип World of Tanks размерами 216 на 158 метров. Юрий Белых, механизатор и онлайн-танкист сделал такой подарок ко дню рождения любимой игры.

Логотип игры был воспроизведен на пашне с помощью трактора Ростсельмаш. Рисунок настолько большой, что его можно увидеть с орбиты, заверяют представители World of Tanks. Юрий — механизатор в третьем поколении. Он имеет 20-летний стаж на сельскохозяйственной технике и находит много общего между своей работой и любимой игрой.

«Играю в World of Tanks уже шесть лет. Недавно узнал, что 12 августа у игры седьмой день рождения, и захотел сделать подарок ее создателям — да и вообще всем танкистам. Подумал: у меня есть трактор, у меня есть поле — нанесу на него огромный логотип!» — сообщает Юрий.

Напомним, ранее итальянский фермер также с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина, объяснив выбор героя изображения грядущим саммитом G20 в Гамбурге.