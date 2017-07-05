Произведение ландшафтного искусства создано с помощью трактора и плуга



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Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина, объяснив выбор героя изображения грядущим саммитом G20 в Гамбурге.

Для создания шедевра Гамбарин использовал поле 25 тыс. кв. м, трактор и плуг. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге, на котором будут обсуждаться важные экономические и миграционные вопросы. Слева от портрета огромными буквами кириллицей выведена фамилия российского лидера.

Сам фермер называет себя мастером ландшафтного искусства. Среди его предыдущих работ были портреты Барака Обамы, Дональда Трампа, Фиделя Кастро, папы римского Франциска, Нельсона Манделы, различные плакаты с призывами к миру и справедливости, а также реплики знаменитых картин.