16 лет спустя: лампа-горемыка из ролика IKEA получила новую жизнь

Первый ролик Lamp появился 16 лет назад. В 2002 году известный режиссер Спайк Джонз вместе с командой агентства Crispin Porter + Bogusky снял для IKEA невероятно трогательный (если не считать последние несколько секунд) ролик, рассказывающий зрителю судьбу одной лампы. 16 календарных лет прошли как один рекламный день, и история получила продолжение.

Ролик IKEA о лампе в свое время был довольно успешен — среди полученных наград есть даже гран-при «Каннских Львов».

Сюжет видео эмоционален. Хозяин безжалостно выбрасывает свою сломанную лампу, и она остается в гордом одиночестве возле мусорного бака (ночь, дождь, грустная музыка прилагаются).

Зрителям, конечно, очень жаль лампу, но взбодрить их вовремя приходит актер Джонас Формандер, напоминающий, что это всего лишь лампа, которая не имеет чувств.

Если первый ролик призывал покупать новый товар на смену старому, то теперь политика IKEA изменилась: бренд продвигает идеи переработки и повторного использования продукции. Это и привело к созданию альтернативной версии легендарной рекламы.

В новом ролике, который показывает утро следующего дня, появляется девочка-школьница. Она подбирает лампу, приносит ее домой и чинит. Лампа получает вторую жизнь, а Джонас Формандер вновь появляется в финале видео, подчеркивая правильную позицию бренда по отношению к старым вещам.