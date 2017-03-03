Конкурс POSM и in-store коммуникаций приглашает к участию рекламные агентства, рекламно-произво
В работе профессиональног
Основные номинации конкурса: Алкоголь, Напитки, Декоративная косметика и парфюмерия, Средства по уходу за телом, средства гигиены, Фармацевтика, Продукты питания, Бытовая техника и электроника, POS-решения с использованием digital signage.
Новые номинации на конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS 2017:
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Лучшая Shopper Marketing кампания
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Лучшая мотивационная программа в области торгового маркетинга
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Лучший проект в области категорийного менеджмента
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Лучшая система для управления инсталляционными процессами
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Digital Media
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Ритейл-брендинг
Заявки к участию принимаются по 10 марта 2017 года.
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