Участникам надо успеть подать заявку до 10 марта

Конкурс POSM и in-store коммуникаций приглашает к участию рекламные агентства, рекламно-произво дственные компании, бренды и ритейлеров. Победа на конкурсе – это международное признание лучших достижений индустрии маркетинга в ритейле. Участие в конкурсе – это прекрасная возможность заявить о себе профессиональном у сообществу.

В работе профессиональног о жюри примут участие более 50 экспертов, представителей брендов и ритейла.

Основные номинации конкурса: Алкоголь, Напитки, Декоративная косметика и парфюмерия, Средства по уходу за телом, средства гигиены, Фармацевтика, Продукты питания, Бытовая техника и электроника, POS-решения с использованием digital signage.

Новые номинации на конкурсе POPAI RUSSIA AWARDS 2017:

Лучшая Shopper Marketing кампания

Лучшая мотивационная программа в области торгового маркетинга

Лучший проект в области категорийного менеджмента

Лучшая система для управления инсталляционными процессами

Digital Media

Ритейл-брендинг

Заявки к участию принимаются по 10 марта 2017 года.

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