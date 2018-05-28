В Москве прошла крупнейшая в Европе конференция по социальным медиа

В Москве прошла крупнейшая в Европе конференция по социальным медиа. Ее посетили почти 2000 человек — директора по маркетингу, digital-директора, бренд-менеджеры работающие в ТОП-300 крупнейших компаний России. Впервые конференция транслировалась в on-line режиме в Одноклассниках, через эту соцсеть выступления спикеров посмотрели 210 000 человек по всей стране.

Организаторы мероприятия: социальные сети Вконтакте, Одноклассники и рекламное агентство R: TA.

За 9 часов конференции было рассказано не мало инсайдов и ярких инструментов, позволяющих вывести свой продукт или компанию на принципиально новый уровень в SMM, мы же выделим 12 основных трендов, которые будут главенствовать в этом году:

Взрывной рост знаний о способах обхода блокировок и рост цифровой этики. Ну если с ростом знаний о том, как обходить блокировки все понятно, то интересным трендом является то, что 66% пользователей соцсетей стали указывать автора или источник информации, которую они публикуют в своих пабликах. И приятный бонус до 28% снизилось использование ненормативной лексики. Революционная технология Screen Life. Про этот новый метод работы рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов, который с помощью этой технологии по сути создал новый язык кино и рекламы, где действие картины теперь от начала до конца происходит на экране компьютера. Тимур Бекмамбетов: «Язык screen life — инновационный и многообещающий. Он понятен современному зрителю, привыкшему засыпать и просыпаться с гаджетами в руках. Видеть монитор чьего-то компьютера — это узнать про человека все. Паровоз уже приехал, и всем надо грузиться, иначе ты останешься на перроне, а поезд уйдет». Мировые компании уже берут на вооружение screen life, так скажем AliExpress уже внедряет ее в свою работу с посетителями сайта и помогает сориентироваться с покупками при помощи видео с блогерами-консультантами. Молодая аудитория — устала от обычной digital рекламы. Вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин, знает, о чем говорит, ведь его банк является самым охватным банком в мире на YouTube. Альтернатива классической рекламе — это блогеры. Информационное сообщение у блогеров для молодой аудитории это понятно, интересно, информативно. 50% молодой аудитории воспользовались рекомендацией блогера при выборе товара или услуги. Рост AUDIO форматов в соцсетях. Артур Ахметов smm-директор рекламного агентства R: TA рассказал о новой школе SMM включающую и вторую жизнь контента, силе нейросетей, эффективности live-трансляций, но особо подчеркнул, что формат audio становится все более популярен и 75% пользователей аудио сервисов считают, что бренд должен обладать уникальным звуковым кодированием. Стоит задуматься, есть ли у вашего бренда собственный голос? Максимально живая коммуникация. Мурад Осман основатель проекта #FollowMeTo рассказал, куда эволюционирует блогерский контент, а он стремится быть максимально живым, только так добиваясь большой популярности, а самая эффективная интеграция бренда теперь должна быть очень тонко зашита в контент, навязчиво и «в лоб» больше не работает. Крупный бренд = смелость в digital. Светлана Счастливая маркетинг-менеджер Jacobs Millicano на основе собственного опыта продвижения бренда видит успешным стратегию « быть смелее» и искать Digital Influencer’s ( DI) в том числе за рамками своей категории, не бояться создавать развлекательный контент и использовать новейшие механики и инструменты: от персональных видеообращений до яркого собственного музыкального контента. Эволюцию социальных сетей не остановить. Практически каждый месяц различные соцсети запускают новые инструменты и за этой эволюцией smm-менеджер должен пристально следить, что бы знать о том, какие новые привычки формируются у пользователей и как с ними можно эффективно работать. Независимый контент VS Официальный контент. Фарит Хуснояров, заместитель генерального директора компании Медиалогия представил рейтинг social media каналов для продвижения брендов. И выделил яркий тренд, что в социальных сетях Вконтакте и Instagram наиболее влиятельными по основным направлениям автомобильный рынок, банковское дело, FCMG и др. является независимый контент, т. е. группы и сообщества, созданные без инициативы брендов, а вот в Facebook лидирует официальный контент от компаний. Для компаний важно найти правильный баланс в работе с собственным и независимым контентом. Они тоже смотрят. Николай Соболев один из самых быстрорастущих видеоблогеров в мире со своей аудиторией 4,4 млн подписчиков на собственном канале YouTube и 1,6 млн в Instagram выделяет среди прочих трендов — рост популярности каналов для взрослой аудитории, видеоконтентом все больше интересуется люди 45+ и они готовы смотреть ролики не только в формате нескольких минут, как это характерно для молодой аудитории, но и 15 и 30 минутные ролики. Чего стоит только то, что на YouTube пришел сам Леонид Парфенов, следующим видимо будет ВВП — Владимир Владимирович… Познер. Отказ от стереотипов. Очень часто бренды при выборе с кем из celebrities работать — ориентируются на образ, который создал известный актер или исполнитель, но часто в социальных сетях он значительно отличается от своего экранного образа. Поэтому внимательно исследуйте соцсети звезд, и вы сможете найти свою аудиторию там, где совсем ее не ожидаете встретить. Погоня за хайпом — это бег на месте. Дмитрий Колодин главный по SMM в aviasales и россйском pornohub призывает отказаться от бессмысленной погони за хайпом, ведением хайпмониторинга и желанием вцепиться в любой информационный повод, что бы ситуативный маркетинг работал эффективно нужно запомнить 3 правила: контент для соцсетей должен нравится вам самим, бренд или ниша в которой вы работаете должны гармонично быть вписаны в информационный повод о котором все говорят, ну и не забывайте, что смех это лучшая эмоция, так что лучше уточнить в гайдлайнах допустим ли юмор в коммуникации вашего бренда. Открывать новые лица, а не тратить бюджет на звездных тяжеловесов. Александр Круглов директор по маркетингу Вконтакте рекомендует обратить внимание бренд-менджеров при поиске новых агентов влияния не только на тех, кто уже в первых строчках рейтингов и стоит миллионы, но и приложить усилия для того, что бы открыть новых звезд интернета, которые могут сделать для вашего бренда много интересного и открыты всему новому и главное без звездной болезни в анамнезе.

Вот лишь некоторые тренды SMM 2018 года. Но обратив на них внимание, взяв что-то в работу, вы точно сможете сделать значительный рывок в digital для своей компании и кто знает, может быть в 2019 году уже ваш кейс будет рассказан на новой конференции Social Media Moscow и имя вам будет трендсеттер.