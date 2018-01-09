Business Insider составил антиТОП рекламы прошлого года

Реклама, которой лучше бы не было: 10 худших кампаний 2017 года, по версии Business Insider. Расистские выходки и глумление над жертвами теракта — каким еще неудачным креативом обескуражили бренды в прошлом году?

10. Volkswagen: креатив на нуле

Volkswagen сняла рекламу, в которой семейная пара с каждым новым членом семьи покупает себе более вместительную машину марок Jetta или Atlas. Назовем это проще: плюс один ребенок — плюс новая машина. Казалось бы, с популярностью бренда, креативность должна пропорционально расти, но, видимо, не в этом случае.

9. Твит Netflix о «Рождественском принце»

Используя данные Spotify о телеаудитории, компания Netflix думала, что сможет с новой силой раскрутить изворотливую маркетинговую кампанию в Twitter в предрождественский сезон. «53 человека, которые смотрели «Рождественского принца» каждый день в течение прошлых 18 дней: Кто причинил Вам боль?». Разве этот твит может понравится аудитории или мотивировать к просмотру?

8. Бесконечная троллинг – гонка от компании Verizon

Этот ролик был создан американской телевизионной компанией Verizon для магазина, названного «Двойная цена», где показывается, что платить за товары нужно в соответствии с продвигаемым названием, то есть «в два раза больше».

7. Ценовой скачок от Uber

2017 был довольно непродуктивным для Uber — нападки со стороны конкурентов не обходили компанию стороной. Разочарование клиентов Uber впервые достигло максимума в январе после того, как компания попыталась извлечь выгоду из объявленной забастовки работников такси в Нью-Йорке и установить ценовое давление. Через несколько часов после этого происшествия хэштег #DeleteUber собрал нереальное количество копий, и люди начали удалять приложение со своих телефонов.

6. Стеб над трагедией от Adidas

«Поздравляем, вы пережили Бостонский марафон!» — говорилось в тексте письма, которое разослала компания Adidas бегунам, участвующим в ежегодном марафоне. Данное поздравление сочли бестактным, и оно незамедлительно подверглось критике со стороны пользователей, которые напомнили компании о жертвах взрывов во время данного мероприятия в апреле 2013 года. После этого случая компания Adidas пыталась покрыть причиненный ущерб, отсылая на электронную почту извинения получателям.

5. Хитрая приманка от Kaiewei Ni

Китайский производитель кроссовок Kaiwei Ni разместил рекламный баннер в центре экрана смартфона с изображением волос. Обнаружив их, пользователи касались дисплея, чтобы убрать «волосатую» заставку, но автоматически попадали на сайт бренда кроссовок. Реклама была быстро удалена из Instagram, так как нарушала политику платформы. Хитрая приманка была неинтересным дешевым трюком, который не увенчался успехом.

4. Реклама McDonald's о детском горе

Реклама McDonald's and Leo Burnett U.K. подверглась критике из-за акцентирования внимания зрителей на проблеме утраты близкого человека. В рекламном ролике мать сообщает сыну, что между ними и умершим отцом не было практически ничего общего. Лишь Filet-O-Fish в McDonald's, который, выбирает себе мальчик, наталкивает мать на мысль, что это блюдо объединяет их интересы и связь между отцом и сыном все-таки есть.

3. Кампания «Белое — это чистота» от NIVEA

На Ближнем Востоке проходила кампания от NIVEA «Белое – это чистота», где рекламировался дезодорант, не оставляющий следы на одежде. Ее слоган возмутил многих людей, увидевших в нем выражение явного превосходства белой расы. Ошибка копирайтера повернула рекламную кампанию против NIVEA.

2. Расистская реклама Dove

Разместив в октябре трехсекундное видео на Facebook, Dove вызвал настоящую волну негодования. В рекламном ролике показали темнокожую женщину, которая за несколько секунд меняла футболку и превращалась в белокожую. Зрителю видео показалось грубым и невоспитанным. После этого Dove удалил его и принес извинения, уточнив в Twitter, что данный рекламный ход был абсолютным промахом.

1. Реклама-протест Pepsi с Кендал Дженнер

Когда Pepsi дебютировала с рекламным роликом, в котором снялась Кендал Дженнер, то она даже не представляла, что это может обернуться катастрофой. И дело вовсе не в красивой и популярной модели, а в эксплуатации темы протестных акций. Как заявляет сама компания, это послание о мире и том, как такие вкусы, как Pepsi, объединяют людей. Однако ролик был воспринят как призыв к демонстрациям.