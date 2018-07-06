Футболист является самым популярным спортсменом среди пользователей соцсети

Социальная сеть Facebook ведёт переговоры с португальским футболистом Криштиану Роналду о запуске документального проекта на стримминговой платформе Facebook Watch. Соцсеть готова заплатить около $ 10 млн за 13 эпизодов с участием игрока мадридского «Реала», сообщает Variety.

Реалити-шоу с участием Роналду может быть основано на документальном сериале об известном игроке в американский футбол Томе Брэди «Том против времени», который подробно рассказывал о его 18-м сезоне в НФЛ.

Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом в социальной сети Facebook. Его аккаунт насчитывает более 120 млн подписчиков. Он выступает за мадридский «Реал» с 2009 года, в составе которого он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны.

Также вместе с командой португалец четыре раза побеждал в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза — в Суперкубке УЕФА и трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

Напомним, платформа Facebook Watch была запущена в августе 2017 года. Сервис планирует конкурировать с YouTube, постепенно заполняя платформу эксклюзивным контентом.