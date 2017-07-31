Профессии, которые недавно казались фантастикой, теперь очень востребованы



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Издание Adweek составило список из 10 самых востребованных профессий в диджитал-маркетинге на ближайшие несколько лет. Если вы не редактор VR или разработчик ботов, возможно, вам стоит этому научиться.

1. Chief experience officer (CXO)

Chief experience officer (CXO) – это человек, который отвечает за качество клиентского опыта, полученного в результате взаимодействия с брендом в онлайн-среде. Его миссия – сократить дистанцию с потребителем так, чтобы бренд максимально отвечал на его запросы. По прогнозам аналитиков, профессия будет очень популярна, и к 2020 году 40% цифровых маркетологов будут работать под руководством CXO.

Необходимые навыки: дизайн, информатика, менеджмент.

2. Редактор виртуальной реальности (VR)

Разработка VR-роликов, или видео в формате 360 градусов, будет, в первую очередь, интересна тем, кто уже работал с видеоконтентом – редакторам, мобильным журналистам, режиссерам. Эксперты советуют начать с покупки 360-градусной камеры и отказа от шаблонов традиционного видеоформата, поскольку VR – это среда, открытая для экспериментов, провокаций и креатива.

Необходимые навыки: объектно-ориентированное программирование, управление проектами, владение такими программами, как Adobe Creative Cloud и Unity3D.

3. Разработчик ботов

До 20% взаимодействий пользователя со смартфонами, согласно прогнозам Gartner, к 2019 году будет приходиться на боты, или виртуальные помощники. По этой причине компании все больше нуждаются в программах-роботах, которые бы помогали и удерживали их клиентов.

Необходимые навыки: информатика, лингвистика, программирование, дизайн, этика и др.

4. Специалист по стратегическому маркетингу интернета вещей (IoT marketing strategist)

Интернет вещей (IoT) является быстрорастущим сегментом: количество подключенных к интернету устройств (помимо ПК и смартфонов) – автомобили, кухонная бытовая техника и др. – с каждым годом растет и к 2020 году увеличится больше, чем вдвое до 20,4 млрд. Задача маркетолога – привести в эту среду бренды.

Необходимые навыки: инжиниринг, знание телекома.

5. Дизайнер смешанной реальности (MR-дизайнер)

Смешанная реальность позволяет потребителям видеть реальный мир, как в случае с дополненной реальностью, а также правдоподобные виртуальные объекты – как в случае с виртуальной. Профессия MR-дизайнера подойдет тем, кто готов создавать такую среду и интегрировать в нее бренды, а также увлечен технологиями виртуальной и дополненной реальности.

Необходимые навыки: графический дизайн, компьютерная анимация, владение программой Unity3D, когнитивная психология, UX/UI дизайн, сторителлинг.

6. Специалист по анализу данных (data scientist)

Данные везде, и они нужны брендам. Только американским компаниям в следующем году понадобятся более 180 тыс. специалистов, готовых проводить глубокий анализ данных, и почти 1 млн. специалистов для управления данными и их интерпретации, согласно данным IDC.

Необходимые навыки: информатика, знания алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта и оптимизации данных.

7. Специалист по машинному обучению (machine-learning engineer)

Машинное обучение помогает в доставке пользователям наиболее релевантного контента, именно поэтому оно жизненно необходимо цифровому маркетингу.

Необходимые навыки: программирование, знание алгоритмов машинного обучения и статистики.

8. Специалист по многоканальным продажам в ритейле (omnichannel retail strategist)

Сегодня все говорят о трансформации розничной торговли и активно обсуждают omnichannel, или стратегию многоканальных продаж. Задача специалиста по многоканальным продажам – понять поведение потребителя и в соответствии с этим предложить ему персонализированные сообщения в онлайне и офлайне.

Необходимые навыки: анализ данных, маркетинг, управление проектами, UX/UI дизайн и др.

9. Разработчик голосовых помощников

Интернет-гиганты давно вступили в гонку виртуальных голосовых ассистентов, теперь очередь брендов, которые должны будут создавать собственный искусственный интеллект и голосовых помощников на его основе.

Необходимые навыки: информатика, лингвистика, опыт работы в JavaScript, Python создания проектов для Alexa, Google Assistant и др.

10. Дизайнер голограмм для розничной торговли

Эксперты говорят, что голограммы, которые визуализируют реальные объекты в трехмерном виде, окажутся полезными для ритейлеров. Они помогут демонстрировать продукты с учетом интересов и потребностей покупателей.

Необходимые навыки: информатика, 3D-моделирование.