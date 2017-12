На фестивале Red Apple раздали первые награды

На международном фестивале рекламы Red Apple, который проходит 7-8 декабря на Красном Октябре, объявили первых победителей конкурсной программы.

Сегодняшняя церемония награждения Red Apple была посвящена категориям «Наружная реклама», «Indoor реклама», «Печатная реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Коммуникационный дизайн», «Этикетка и упаковка», «DM-материалы и сувениры», «Интерактивная реклама (кампании)», «Интерактивная реклама (инструменты), «Интерактивная реклама (мастерство), «Использование данных», «Креативная эффективность» и «Медиапроекты».

Награды в этих категориях получили 49 работ. Золото было присуждено шести проектам, ещё 18 удостоились серебра, 24 – бронзы. При этом в категориях «Печатная реклама (мастерство)» и «Интерактивная реклама (мастерство)» жюри решило не присуждать наград.

Вот они, первые победители Red Apple 2017, признанные самыми сильными креативными кейсами года!

OUTDOOR ADVERTISING

Золото

Агентство: РА Восход

Работа: Car Curling

Серебро

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Бронза

Агентство: RODNYA

Работа: THE SIZE DOESN'T MATTER

INDOOR ADVERTISING



Серебро

Агентство: Publicis Russia

Работа: The Untouchables

PRINT ADVERTISING



Бронза

Агентство: Young&Rubicam Moscow

Работа: COLGATE SELFIES

COMMUNICATION DESIGN



Золото

Агентство: Identity

Работа: Estonia100

Серебро

Агентство: Pocket Rocket

Работа: Gruzin.by identity

Чтобы просмотреть работу, перейдите по ссылке.

Бронза

Агентство: РА Восход

Работа: Alibi

Агентство: Lesha Limonov

Работа: LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK

Агентство: Suprematika

Работа: Riforma

LABEL AND PACKAGING



Серебро

Агентство: РА Восход

Работа: Alibi

Бронза

Агентство: :OTVETDESIGN

Работа: «Clear, symbolically»

Агентство: :OTVETDESIGN

Работа: «Uncommon bird»

DM-MATERIALS AND SOUVENIRS



Серебро

Агентство: BBDO

Работа: RIBBONIZATION

Бронза

Агентство: Lesha Limonov

Работа: MASTERPIECES NEVER SLEEP!

DIGITAL ADVERTISING (CAMPAIGNS)



Золото

Агентство: Gocream

Работа: Nike K11 — Digital Korobkas

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Серебро

Агентство: GForce/Grey

Работа: Raccoon the Dishwasher

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Бронза

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Агентство: BBDO

Работа: 1st Grrrade

Агентство: SLAVA

Работа: Master & Margarita. I was there

Агентство: GForce/Grey

Работа: Raccoon the Dishwasher

DIGITAL ADVERTISING (INTERACTIVE TOOLS)

Золото

Агентство: Hungry Boys

Работа: Earth 2050

Серебро

Агентство: Hungry Boys

Работа: Earth 2050

Агентство: BBDO

Работа: “WHAT THE FAIL AWARDS”

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: РА Восход

Работа: Made By Diabetics

Агентство: JAMI & Zebra Hero

Работа: Samsung YouTube TV

Бронза

Агентство: Hungry Boys

Работа: #mozhnovse

Агентство: BBDO

Работа: 1st Grrrade

Агентство: Zebra Hero

Работа: Short film. Chronicles of Paranoiac. Cast Adrift.

Агентство: Havas Moscow

Работа: Predictions by Simpsons

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

Агентство: Friends Moscow

Работа: RUNTOSCROLL

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Агентство: Red Keds

Работа: Twitch Goal Celebrator

CREATIVE EFFECTIVENESS



Серебро

Агентство: РА Восход

Работа: Crabziness

Агентство: TUTKOVBUDKOV

Работа: Upside down - Inside out

Бронза

Агентство: РА Восход

Работа: Rain vs. Lie

Агентство: Young&Rubicam Moscow

Работа: Read To Me

MEDIA PROJECTS



Золото

Агентство: MORE

Работа: IT'S NOT A COUB

Серебро

Агентство: РА Восход

Работа: LikeShow

Бронза

Агентство: Red Keds

Работа: Twitch Goal Celebrator

Агентство: РА Восход

Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS

DATA USAGE



Серебро

Агентство: Marvelous

Работа: 1 MB Campaign

Фестиваль продолжит свою работу завтра, 8 декабря. Помимо множества лекций, воркшопов, case studies и дискуссий на пятницу запланирована вторая церемония награждения, на которой станут известны победители оставшихся категорий: «Молодые креаторы», «Инновационная реклама», «Радио реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама», «Телевизионная и кино реклама (мастерство)».

Кроме того, в рамках завтрашней церемонии объявят обладателей гран-при, а также будут вручены спецпризы.