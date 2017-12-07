На международном фестивале рекламы Red Apple, который проходит 7-8 декабря на Красном Октябре, объявили первых победителей конкурсной программы.
Сегодняшняя церемония награждения Red Apple была посвящена категориям «Наружная реклама», «Indoor реклама», «Печатная реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Коммуникационный дизайн», «Этикетка и упаковка», «DM-материалы и сувениры», «Интерактивная реклама (кампании)», «Интерактивная реклама (инструменты), «Интерактивная реклама (мастерство), «Использование данных», «Креативная эффективность» и «Медиапроекты».
Награды в этих категориях получили 49 работ. Золото было присуждено шести проектам, ещё 18 удостоились серебра, 24 – бронзы. При этом в категориях «Печатная реклама (мастерство)» и «Интерактивная реклама (мастерство)» жюри решило не присуждать наград.
Вот они, первые победители Red Apple 2017, признанные самыми сильными креативными кейсами года!
OUTDOOR ADVERTISING
Золото
Агентство: РА Восход
Работа: Car Curling
Серебро
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Бронза
Агентство: RODNYA
Работа: THE SIZE DOESN'T MATTER
Серебро
Агентство: Publicis Russia
Работа: The Untouchables
Бронза
Агентство: Young&Rubicam Moscow
Работа: COLGATE SELFIES
Золото
Агентство: Identity
Работа: Estonia100
Серебро
Агентство: Pocket Rocket
Работа: Gruzin.by identity
Чтобы просмотреть работу, перейдите по ссылке.
Бронза
Агентство: РА Восход
Работа: Alibi
Агентство: Lesha Limonov
Работа: LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK
Агентство: Suprematika
Работа: Riforma
Серебро
Агентство: РА Восход
Работа: Alibi
Бронза
Агентство: :OTVETDESIGN
Работа: «Clear, symbolically»
Агентство: :OTVETDESIGN
Работа: «Uncommon bird»
Серебро
Агентство: BBDO
Работа: RIBBONIZATION
Бронза
Агентство: Lesha Limonov
Работа: MASTERPIECES NEVER SLEEP!
Золото
Агентство: Gocream
Работа: Nike K11 — Digital Korobkas
Агентство: РА Восход
Работа: LikeShow
Серебро
Агентство: GForce/Grey
Работа: Raccoon the Dishwasher
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Агентство: JAMI & Zebra Hero
Работа: Samsung YouTube TV
Бронза
Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics
Агентство: BBDO
Работа: 1st Grrrade
Агентство: SLAVA
Работа: Master & Margarita. I was there
Агентство: GForce/Grey
Работа: Raccoon the Dishwasher
Золото
Агентство: Hungry Boys
Работа: Earth 2050
Серебро
Агентство: Hungry Boys
Работа: Earth 2050
Агентство: BBDO
Работа: “WHAT THE FAIL AWARDS”
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics
Агентство: JAMI & Zebra Hero
Работа: Samsung YouTube TV
Бронза
Агентство: Hungry Boys
Работа: #mozhnovse
Агентство: BBDO
Работа: 1st Grrrade
Агентство: Zebra Hero
Работа: Short film. Chronicles of Paranoiac. Cast Adrift.
Агентство: Havas Moscow
Работа: Predictions by Simpsons
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Агентство: Friends Moscow
Работа: RUNTOSCROLL
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Агентство: Red Keds
Работа: Twitch Goal Celebrator
Серебро
Агентство: РА Восход
Работа: Crabziness
Агентство: TUTKOVBUDKOV
Работа: Upside down - Inside out
Бронза
Агентство: РА Восход
Работа: Rain vs. Lie
Агентство: Young&Rubicam Moscow
Работа: Read To Me
Золото
Агентство: MORE
Работа: IT'S NOT A COUB
Серебро
Агентство: РА Восход
Работа: LikeShow
Бронза
Агентство: Red Keds
Работа: Twitch Goal Celebrator
Агентство: РА Восход
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS
Серебро
Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign
Фестиваль продолжит свою работу завтра, 8 декабря. Помимо множества лекций, воркшопов, case studies и дискуссий на пятницу запланирована вторая церемония награждения, на которой станут известны победители оставшихся категорий: «Молодые креаторы», «Инновационная реклама», «Радио реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама», «Телевизионная и кино реклама (мастерство)».
Кроме того, в рамках завтрашней церемонии объявят обладателей гран-при, а также будут вручены спецпризы.