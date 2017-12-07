На международном фестивале рекламы Red Apple, который проходит 7-8 декабря на Красном Октябре, объявили первых победителей конкурсной программы.

Сегодняшняя церемония награждения Red Apple была посвящена категориям «Наружная реклама», «Indoor реклама», «Печатная реклама», «Печатная реклама (мастерство)», «Коммуникационный дизайн», «Этикетка и упаковка», «DM-материалы и сувениры», «Интерактивная реклама (кампании)», «Интерактивная реклама (инструменты), «Интерактивная реклама (мастерство), «Использование данных», «Креативная эффективность» и «Медиапроекты».

Награды в этих категориях получили 49 работ. Золото было присуждено шести проектам, ещё 18 удостоились серебра, 24 – бронзы. При этом в категориях «Печатная реклама (мастерство)» и «Интерактивная реклама (мастерство)» жюри решило не присуждать наград.

Вот они, первые победители Red Apple 2017, признанные самыми сильными креативными кейсами года!

OUTDOOR ADVERTISING

Золото

Агентство: РА Восход
Работа: Car Curling 

Серебро

Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

Бронза

Агентство: RODNYA
Работа: THE SIZE DOESN'T MATTER 

INDOOR ADVERTISING


Серебро

Агентство: Publicis Russia
Работа: The Untouchables 

PRINT ADVERTISING


Бронза

Агентство: Young&Rubicam Moscow
Работа: COLGATE SELFIES 

COMMUNICATION DESIGN


Золото

Агентство: Identity
Работа: Estonia100 

Серебро

Агентство: Pocket Rocket
Работа: Gruzin.by identity 

Чтобы просмотреть работу, перейдите по ссылке.

Бронза

Агентство: РА Восход
Работа: Alibi 

Агентство: Lesha Limonov
Работа: LEVSHA DESIGNER DIARY AND SKETCHBOOK 

Агентство: Suprematika
Работа: Riforma 

LABEL AND PACKAGING


Серебро

Агентство: РА Восход
Работа: Alibi 

Бронза

Агентство: :OTVETDESIGN
Работа: «Clear, symbolically» 

Агентство: :OTVETDESIGN
Работа: «Uncommon bird» 

DM-MATERIALS AND SOUVENIRS


Серебро

Агентство: BBDO
Работа: RIBBONIZATION 

Бронза

Агентство: Lesha Limonov
Работа: MASTERPIECES NEVER SLEEP! 

DIGITAL ADVERTISING (CAMPAIGNS)


Золото

Агентство: Gocream 
Работа: Nike K11 — Digital Korobkas 

Агентство: РА Восход
Работа: LikeShow 

Серебро

Агентство: GForce/Grey
Работа: Raccoon the Dishwasher 

Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

Агентство: JAMI & Zebra Hero
Работа: Samsung YouTube TV 

Бронза

Агентство: РА Восход
Работа: Made By Diabetics 

Агентство: BBDO
Работа: 1st Grrrade 

Агентство: SLAVA
Работа: Master & Margarita. I was there 

Агентство: GForce/Grey
Работа: Raccoon the Dishwasher 

DIGITAL ADVERTISING (INTERACTIVE TOOLS)

 

Золото

Агентство: Hungry Boys
Работа: Earth 2050 

Серебро

Агентство: Hungry Boys
Работа: Earth 2050 

Агентство: BBDO
Работа: “WHAT THE FAIL AWARDS” 

Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: РА Восход 
Работа: Made By Diabetics 

Агентство: JAMI & Zebra Hero
Работа: Samsung YouTube TV 

Бронза

Агентство: Hungry Boys
Работа: #mozhnovse 

Агентство: BBDO
Работа: 1st Grrrade 

Агентство: Zebra Hero
Работа: Short film. Chronicles of Paranoiac. Cast Adrift. 

Агентство: Havas Moscow
Работа: Predictions by Simpsons 

Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

Агентство: Friends Moscow
Работа: RUNTOSCROLL 

Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Агентство: Red Keds
Работа: Twitch Goal Celebrator 

CREATIVE EFFECTIVENESS


Серебро

Агентство: РА Восход
Работа: Crabziness 

Агентство: TUTKOVBUDKOV
Работа: Upside down - Inside out 

Бронза

Агентство: РА Восход
Работа: Rain vs. Lie 

Агентство: Young&Rubicam Moscow
Работа: Read To Me 

MEDIA PROJECTS


Золото

Агентство: MORE
Работа: IT'S NOT A COUB 

Серебро

Агентство: РА Восход
Работа: LikeShow 

Бронза

Агентство: Red Keds
Работа: Twitch Goal Celebrator 

Агентство: РА Восход
Работа: SBERBANK NEIGHBORHOODS 

DATA USAGE


Серебро

Агентство: Marvelous
Работа: 1 MB Campaign 

Фестиваль продолжит свою работу завтра, 8 декабря. Помимо множества лекций, воркшопов, case studies и дискуссий на пятницу запланирована вторая церемония награждения, на которой станут известны победители оставшихся категорий: «Молодые креаторы», «Инновационная реклама», «Радио реклама», «Рекламные кампании», «Промо кампании», «Социальная реклама», «Телевизионная и кино реклама», «Телевизионная и кино реклама (мастерство)».

Кроме того, в рамках завтрашней церемонии объявят обладателей гран-при, а также будут вручены спецпризы.