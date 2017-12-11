«Билайн» решил поздравить своих клиентов с новым гигом

Команда креативного агентства Contrapunto рассказала жителям мегаполисов, как интересно провести время в предновогодней автомобильной пробке с новым предложением «Билайн».

В ролике «5 гигов» все до боли знакомо: предновогодние заснеженные улицы, наряженные елки, яркие гирлянды и… автомобильные пробки. И без того долгие, они кажутся бесконечными, если в машине нет интернета. Именно на этот инсайт, понятный каждому жителю мегаполиса, опиралась команда Contrapunto, когда работала над кампанией для новой опции «Билайн».

Задача клиента: рассказать в ролике о преимуществе, которое получат абоненты тарифа «Интернет для планшета» (дополнительные 5 ГБ бесплатно каждый месяц).

Ролик «5 гигов» фактически побил рекорд по количеству звезд в рекламе «Билайн». В пробке стояли Сергей Светлаков, Алла Михеева, Ольга Кузьмина и музыкальный квартет Comedy Club – Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Марина Кравец – изображавшие бодрых спортсменов. Скучать им не пришлось: плотная дорожная обстановка была скрашена наличием интернета. С его помощью взрослые смогли насладиться сериалами, а дети – мультфильмами. Добавляет праздничной атмосферы в ролик любимый всеми мотив песни «5 минут», на который герои рекламы исполнили свой хит.

По словам креативной команды, было довольно сложно синхронизировать четырех лыжников, идущих друг за другом – им пришлось научиться двигаться практически по голому асфальту, но резиденты прекрасно справились со своей задачей. И даже бульдог, наблюдающий за этой сценой из окна автомобиля, сыграл свою роль профессионально – спокойно сидел на руках и четко выполнял команды во всех дублях.

Кампания под слоганом «С новым гигом!» стартует сегодня в формате 360 градусов: на ТВ, в наружной рекламе и в интернете.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом – Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Ирина Морозова

Продюсер – Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор – Людмила Баушева

Арт-директор – Мария Соловьева

Копирайтер – Кристина Теккекара

Продюсер – Андрей Шкатов

Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами – Ирина Антонова

Менеджер по работе с клиентами – Юлия Боднарюк

Музыкальные продюсер – Дмитрий Рубежов

Музыкальный продюсер – Павел Филиппенко

Stink (продакшн)

Режиссер – Глеб Орлов

Второй режиссер – Алеся Казанцева

Продюсер – Медея Карашева

The Marketing Arm (работа с селебрити)

Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити – Ольга Быкова