Команда креативного агентства Contrapunto рассказала жителям мегаполисов, как интересно провести время в предновогодней автомобильной пробке с новым предложением «Билайн».
В ролике «5 гигов» все до боли знакомо: предновогодние заснеженные улицы, наряженные елки, яркие гирлянды и… автомобильные пробки. И без того долгие, они кажутся бесконечными, если в машине нет интернета. Именно на этот инсайт, понятный каждому жителю мегаполиса, опиралась команда Contrapunto, когда работала над кампанией для новой опции «Билайн».
Задача клиента: рассказать в ролике о преимуществе, которое получат абоненты тарифа «Интернет для планшета» (дополнительные 5 ГБ бесплатно каждый месяц).
Ролик «5 гигов» фактически побил рекорд по количеству звезд в рекламе «Билайн». В пробке стояли Сергей Светлаков, Алла Михеева, Ольга Кузьмина и музыкальный квартет Comedy Club – Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Марина Кравец – изображавшие бодрых спортсменов. Скучать им не пришлось: плотная дорожная обстановка была скрашена наличием интернета. С его помощью взрослые смогли насладиться сериалами, а дети – мультфильмами. Добавляет праздничной атмосферы в ролик любимый всеми мотив песни «5 минут», на который герои рекламы исполнили свой хит.
По словам креативной команды, было довольно сложно синхронизировать четырех лыжников, идущих друг за другом – им пришлось научиться двигаться практически по голому асфальту, но резиденты прекрасно справились со своей задачей. И даже бульдог, наблюдающий за этой сценой из окна автомобиля, сыграл свою роль профессионально – спокойно сидел на руках и четко выполнял команды во всех дублях.
Кампания под слоганом «С новым гигом!» стартует сегодня в формате 360 градусов: на ТВ, в наружной рекламе и в интернете.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом – Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний – Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний – Ирина Морозова
Продюсер – Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор – Людмила Баушева
Арт-директор – Мария Соловьева
Копирайтер – Кристина Теккекара
Продюсер – Андрей Шкатов
Руководитель отдела по работе с клиентами – Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами – Ирина Антонова
Менеджер по работе с клиентами – Юлия Боднарюк
Музыкальные продюсер – Дмитрий Рубежов
Музыкальный продюсер – Павел Филиппенко
Stink (продакшн)
Режиссер – Глеб Орлов
Второй режиссер – Алеся Казанцева
Продюсер – Медея Карашева
The Marketing Arm (работа с селебрити)
Директор по работе с селебрити – Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити – Ольга Быкова